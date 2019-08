A Gerace il 19 agosto la "Sagra dei Prodotti Tipici Calabresi"

Si svolgerà lunedi 19 Agosto 2019 la "Sagra dei Prodotti Tipici Calabresi" organizzata dall''Associazione Cultura e Tradizione per lo Sviluppo del Territorio (A.C.T.S.T.) avente sede in Gerace. L'evento, la cui prima edizione risale al 1988, anche quest'anno avrà luogo in località Zomino di Gerace a circa 7 Km dal centro storico (Km 38 della S.P. 1 Gioia Tauro – Locri) con inizio alle ore 20:00.

È prevista la degustazione di diversi prodotti tipicamente locali tra i quali la pasta fatta in casa con il sugo della carne di capra aspromontana e con il sugo delle melanzane "mbuttunate". Saranno disponibili anche prodotti senza glutine.

Lo spettacolo musicale avrà inizio alle ore 21:00 con l'esibizione degli Etnosound A conclusione è previsto il caratteristico "ballo del cavalluccio". La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Gerace, in collaborazione con l'Associazione Culturale Leggendo tra le Righe e il contributo di numerose attività commerciali.