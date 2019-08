Comprensione dell'altro ed emarginazione sociale: successo a Villa San Giovanni per la X edizione de "L'incontro con la follia"

Cos'è la follia? È una delle domande alla quale è stata data risposta durante la X edizione dell'incontro con la follia, svoltosi il 4 agosto nella meravigliosa cornice del Borgo Santa Trada a Villa San Giovanni.

Una follia che nasce con noi, che è presente all'interno dell'essere umano, come spiegato dal dott. Giacomo Romeo, Psichiatra, responsabile del reparto di Salute Mentale presso la Casa della Salute di Scilla, direttore della struttura casa-albergo "Casavola", promotore e factotum dell'iniziativa.

"I bambini - ha affermato durante il suo intervento - possiamo dire che sono folli perché non hanno ancora acquisito la conoscenza. Platone diceva che le cose più belle le sacerdotesse di Delfi le facevano quando dismaniavano".

Non solo.

"Le stesse grandi opere sono il relitto delle grandi intelligenze. Senza spinta della follia non ci sarebbe grande arte. Per produrre mondo e poesia serve follia. Senza c'è solo il dato empirico" ha detto Romeo durante la conversazione con i presenti.

Un vero e proprio "elogio" alla follia quello compiuto dal promotore del partecipato evento.

"A volte grazie alla malattia mentale c'è una vera e propria esaltazione di vite che altrimenti sarebbero anonime".

La serata, condotta dalla giornalista Eva Giumbo, è stata introdotta dai saluti delle autorità, con il messaggio del sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari.

A seguire l'intervento del dott. Michele Zoccali, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Calabria che ha prodotto un appello agli addetti ai lavori affinché si faccia rete, si lavori di squadra, si instaurino nuove e consolidate relazioni con enti locali ed associazioni, per dare risposte ai bisogni del territorio.

"Oggi la psichiatria - ha detto Zoccali - è molto diversa, molto più complicata. Sono caduti i confini tra ciò che è ritenuto folle e ciò che non lo è. Siamo costretti a dover affrontare problematiche sociali e relazionali, a volte non siamo nemmeno pronti".

Esaltante l'interpretazione del brano "Sulla soglia di un transito" da parte dell'attrice Giulia Palmisano che ha coinvolto il pubblico, conducendolo in un'altra dimensione, catturando attenzioni ed emozioni.

Lo scritto è stato prodotto dallo stesso dott. Giacomo Romeo ed è tratto da una storia vera, dall'incontro con una giovane paziente schizofrenica che ha segnato la vita professionale ed umana dell'esperto, che ha ripercorso quella esperienza prima di rispondere ad ulteriori quesiti posti durante la serata.

La Psichiatra che non riesce a riportare una paziente "dalla parte giusta" cosa fa?

"Noi - ha detto Romeo - seguiamo i pazienti oltre quella soglia nella quale scompaiono, non scompare tutto ciò però che attraverso la follia rilevano. Psichiatria non è solo studio delle molecole, è ermeneutica e fenomenologia. Diverse anime dovrebbero tendersi la mano per spiegare insieme le patologie mentali.

Non si può determinare esattamente - continua - da cosa è determinata la schizofrenia o il disturbo bipolare".

Come ci si approccia alla follia?

"Per parlare di approccio bisogna parlare di incontro. Noi dobbiamo incontrare i pazienti nei loro mondi, amarli senza temere i loro inferni. Il folle ci paura perché nel suo volto temiamo di riscoprire quella follia che fa parte di noi. Dobbiamo avere coraggio di trovare follia dentro" ha spiegato lo Psichiatra.

Incontro ed empatia. Come si stabilisce?

"Incontro con i pazienti è un incontro tra il tu e il noi. La Noità. Essere noi, senza relazioni siamo niente. Se non ci sono incontri dialettici siamo nulla. Questo è empatia".

L'intento di Romeo, attraverso la riflessione su coloro i quali si trovano ai margini dell'umana comprensione e spesso ai margini della società, è quello di avvicinare attraverso le sue parole il pubblico ad una realtà, quella della malattia mentale che, nel suo silenzioso fragore, sfugge alla generale comprensione giungendo, spesso, alla drammatica deriva dell'emarginazione sociale.

A supportarlo, in questa attività anche la neuropsicologa Silvia Paola Caminiti, che ha parlato ai presenti delle basi neurologiche della empatia, soffermandosi sui neruroni specchio.

La Caminiti ha parlato dello studio Rizzolatti sulla scimmia. Si attivava infatti, lo stesso neurone sia quando questa si muoveva, sia quando vedeva qualcuno che si muove. Si è quindi scoperto che i neuroni erano calibrati per attivarsi in maniera univoca in entrambi i casi.

"Neuroni specchio - ha spiegato la Caminiti - si attivano anche nei casi di sofferenza di una persona. Importante scoperta per neuroscienze, anche se non sempre riusciamo ad attivare questo circuito con i folli. Spesso consideriamo il folle altro da noi. E questo impedisce l'attivazione dei neuroni specchio".

Perché reagiamo così davanti al folle?

"Perché abbiamo un problema con la follia" ha ammonito Romeo.

"Consideriamo il folle una maledizione degli dei.

Per questo bisogna essere sentinelle davanti all"uomo che perde le coordinate del mondo, davanti ad esistenza che si frantuma. Non possiamo fare finta di non aver visto o capito. C'è la necessità di stare accanto a questi soggetti".

Come si approccia la filosofia con la psichiatria?

A rispondere all'ultimo quesito è stata la professoressa Chiara Ortuso, docente di Filosofia, che ha parlato di connessioni strette tra Filosofia, appunto, e Psichiatria.

"La Filosofia - ha detto rivolgendosi ai presenti - nasce come studio dell'anima. Lo stesso Socrate parla di anima come autoconoscenza.

La filosofia è, dunque, interrogazione dell'essere dell'uomo del mondo".

Prima della conclusione dell'evento si è svolta la continuazione della XIX edizione del BergaFest 2019, durante il quale gli esperti, in collaborazione con l'Accademia Internazionale del Bergamotto, hanno affrontato le tematiche emergenti sull'applicazione del blasonato "oro verde" nell'ambito della ricerca scientifica e della cura della malattie psichiatriche.