Reggio: verso la XIV edizione de "I Tesori del Mediterraneo"

Manca davvero poco alla XIV edizione de "I Tesori del Mediterraneo", il grande evento organizzato dall'Associazione Nuovi Orizzonti, in programma dal 31 luglio al 4 agosto sul Lungomare di Reggio Calabria. Si partirà mercoledì 31 luglio con la conferenza stampa di presentazione in programma alle ore 11 nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

L'edizione 2019 si annuncia ancora più ricca di idee e iniziative innovative tendenti a migliorare e ampliare il programma che coniuga insieme sport, cultura, turismo, spettacolo, attività sociali e produttive. Teatro della manifestazione sarà anche quest'anno il Lungomare Falcomatà, mentre sulle acque dello Stretto si svolgerà la suggestiva "Regata del Mediterraneo" che vedrà affrontarsi 10 imbarcazioni a remi dalla forma greco-romana in una gara sui 500 metri con protagonisti i migliori circoli canottieri d'Italia.

La manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, raccoglie in se ben nove eventi, nove "tesori" da vivere e scoprire nel corso di questa cinque serate: lo spettacolo iniziale "Salite a bordo", i salotti televisivi, la Regata del Mediterraneo, il concorso di bellezza "La Venere del Mediterraneo", "La Cittadella del Mediterraneo", il galà-spettacolo "L'Olimpo degli dei", i premi "Zeus" e "Afrodite", e infine, novità di quest'anno, il "Premio letterario "Apollo".

In attesa dell'annuncio degli ospiti comici e musicali che con la loro presenza arricchiranno gli spettacoli serali, è già tutto pronto per mettere in acqua le imbarcazioni greco-romane protagoniste della "Regata del Mediterraneo". Protagonisti saranno 12 equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia. Questo l'elenco completo: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Regione Calabria, Regione Campania, Comune di Amalfi, Comune di Taranto, Comune di Monopoli, Comune di Manfredonia, Comune di Siracusa, Comune di Brindisi e Cus Bari Uniba. A questi si uniranno gli equipaggi dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio, ore 11 a Palazzo San Giorgio, per conoscere il programma dettagliato dell'evento.