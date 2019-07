16esima edizione del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”

Un altro eccezionale successo è stato riscosso dall'Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria in occasione della 16^ edizione le Premio Nazionale "Reggio Calabria Day", una manifestazione che ogni anno premia esponenti dell'imprenditoria reggina e quelle personalità che hanno partecipato a valorizzare e promuovere le risorse artistico-culturali che si sono distinti per il loro impegno a favore della crescita economica della nostra Città, in Italia e nel Mondo.

L'evento patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria,Comune di Reggio Calabria e Camera di Commercio ha avuto una proficua collaborazione e sinergia tra il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, il Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana. Il prestigioso riconoscimento - nato nel 2004 dall'impegno del Presidente Pino Tripodi e del suo staff durante i produttivi anni di attività alla guida della Pro Loco - si è svolto nella gremita sala dello storico palazzo della Camera di Commercio di Reggio Calabria alla presenza di un gremito pubblico l'Associazione Turistica "Pro Loco città di Reggio Calabria , ha deciso di "puntare" sull'imprenditoria; un vero e proprio vanto per la nostra Città che può pregiarsi di essere la terra natia di tantissime eccellenze spesso riconosciute anche fuori i confini nazionali ma che purtroppo, altrettanto spesso, il loro ineguagliabile lavoro è bistrattato dalla nostra stessa società o soffocato dalla burocrazia.

L'obiettivo principale della Pro-loco Città di Reggio Calabria è quello della - valorizzazione del territorio del reggino facendo giungere flussi turistici in Città così come sostiene il Patron del Premio Pino Tripodi che, sorretto dal suo staff , spiega come il "Reggio Calabria Day" sia nato per celebrare la ricorrenza della nascita della Città di Reggio Calabria Questo ennesimo "compleanno" della città (Reggio secondo gli storici sarebbe stata fondata esattamente nel 730 a. C.), continua orgogliosamente a ribadire il senso vero di questo "ambito premio", ossia riconoscere l'alto valore di artigiani, imprenditori e uomini e donne che con il proprio lavoro portano avanti le tradizioni della nostra città, valorizzando la storia, i prodotti e la cultura della nostra Terra in tutto il mondo.

All'iniziativa, presentata da Benvenuto Marra, ha partecipato con entusiasmo il Consigliere Comunale Emiliano Imbalzano che ha portato i saluti dell'Amministrazione ed ha pubblicamente elogiato tutti per la validità dell'iniziativa, complimentandosi con ognuno dei premiati ha fatto notare come essi, con il duro lavoro che giornalmente compiono, rappresentino il vero fulcro della nostra economia, lodando la manifestazione che è, senza dubbio, positiva per la crescita della Città e perciò è importante promuoverle in primis dall'Amministrazione.

Per l'edizione 2019 sono sette i professionisti d'azienda e altri sei coloro che hanno portato alto il valore culturale fuori dai nostri confini regionali. Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a tali scelte, il presidente Pino Tripodi con il prezioso staff dall'Associazione Pro-Loco città di Reggio Calabria ha inteso premiare .

Pasquale Caprì (Showman)

Personaggio eclettico del mondo dello spettacolo, divide la sua attività proponendo i suoi personaggi spaziando dalla politica allo sport alla rappresentazione del reggino medio, con un grande senso dell'ironia e di appartenenza alla città.

Roberto Caridi (Direttore d'Orchestra)

Musicista, compositore, direttore d'orchestra, personaggio che vive di musica e per la musica, organizzandone i suoni nel tempo e nello spazio.

Giuseppe Vivace ( Scrittore)

Uomo di cultura, manager, scrittore, si dedica al lavoro con spirito di sacrificio ed abnegazione, rivolgendo sempre il suo sguardo verso la sua Terra con amore infinito.

Dr. Mattia Emanuele (Garante per l'infanzia e l'adolescenza della città metropolitana di Reggio Calabria )

Per il suo impegno altissimo senso del dovere, si prodiga per la diffusione del sentimento di amor patrio rivolgendo allo stesso tempo la sua instancabile attività a favore di iniziative benefiche.

Barbara Sulfaro (Direttrice scuola di ballo " A.S.D. BARBY'S DANCE ")

All'artista ed insegnante che, con coraggio e caparbietà, è cresciuta professionalmente con determinazione ed umiltà, condividendo la sua passione della danza con gli allievi e le famiglie facendo risaltare emozioni profonde.

Natino Rappocciolo (Ambasciatore della Canzone Calabrese nel Mondo )

Autore, interprete a cantore della storia popolare calabrese in un incontro di suoni e strumenti della tradizione che valorizza le radici della musica popolare, senza però mai chiudersi al passato, ma ricercando continuamente nuove strade musicali.

Azienda GDL srl ("Splendidi e Splendenti " di Giuseppe Lombardo)

Imprenditore serio e lungimirante, che ha saputo creare una realtà in cui le persone costituiscono il patrimonio con iniziative, creatività ed ingegno. Il suo motore e la sua forza hanno saputo sfruttare l'opportunità, migliorandosi ed investendo in innovazione.

Macingo Technologies Srl (di Samuele Furfaro)

Un premio all'azienda che, in un contesto particolare, si pone come riferimento territoriale nel campo della logistica e del trasporto facendo incontrare velocemente richiesta e offerta nella movimentazione al minor costo con competenza, gentilezza e cura nel lavoro.

Nuova Cremeria Sottozero Srl

Azienda della tradizione reggina specializzata in pasticceria e gelateria, di assoluta eccellenza mondiale che, oltre ai sapori tradizionali di prodotti tipici e qualità elevata del territorio lavorati in sapiente modo artigianale, si proietta verso la ricerca e l'innovazione divenendo un punto di riferimento per l'intero comparto.

A & S Promotion

Azienda operante nei settori della Comunicazione e Marketing con spirito di iniziativa, in un territorio caratterizzato da forte complessità, opera con stile e creatività, con grande flessibilità, tecnica, dinamismo, esperienza strategica per fornire una variegata gamma di servizi alla clientela.

Ida Caterini (Orafa)

Viene premiata la grande passione e la volontà di interpretare in maniera magistrale il designer, ed il risultato è che i gioielli si distinguono per la vocazione alla sperimentazione e all'innovazione tanto nei materiali con cui sono realizzati, quanto nelle tecnologie e nelle intersezioni disciplinari in un incontro tra armonia delle forme e eleganza contemporanea.

Ditta Viola Srl

Un'azienda radicata da anni nel territorio, che con la propria professionalità fornisce un servizio eccellente alla comunità proponendo oggetti di rilevante gusto estetico, nelle più svariate forme e materiali, che contribuiscono a trasmettere in chi lo riceve sentimenti di amore, amicizia o semplicemente il gesto di fornire nel tempo un ricordo di sé.

Pedullà Calzature - Calzolai dal 1913

Storica azienda reggina, presente da oltre un secolo, specializzata in vendita di articoli calzaturieri e di pellame, nota per la sua elevata offerta qualitativa e di assistenza alla clientela con un accurato servizio per soddisfare ogni più piccola esigenza, anche con creazioni su misura.

A conclusione dell'evento il Patron del Premio Pino Tripodi si è congratulato con le "eccellenze reggine" insieme al Consigliere comunale Emiliano Imbalzano, rinnovando l'appuntamento per l'anno venturo, affermando che il " Premio Nazionale Reggio Calabria Day " è un evento che unisce tutti i talenti e aziende reggine con il proposito di valorizzare e pubblicizzare questa terra sia a livello nazionale che internazionale .