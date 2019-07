La Cina dalla produzione di mercanzia a basso costo all'assunzione del ruolo dominante sul mercato high-tech mondiale: Marco Lupis, con il suo saggio, "I cannibali di Mao" (Rubbettino), ci spiega l'origine del nuovo potere globale cinese e dove tutto ciò ci sta portando. La Locride vista con gli occhi dei viaggiatori stranieri: Enzo Romeo, con il suo saggio, "Dove inizia l'Italia" (Rubbettino), analizza come è stata raccontata questa zona della Calabria da quanti, nel tempo, hanno varcato "le colonne d'Ercole del pregiudizio" per conoscerla. Marco Lupis, giornalista, fotoreporter e scrittore, è stato inviato speciale dall'Estremo Oriente e soprattutto da Hong Kong per le maggiori testate giornalistiche italiane (Panorama, Corriere della Sera, la Repubblica) e per la RAI (Mixer, Format, TG1 e TG2). Enzo Romeo, giornalista e scrittore, attualmente caporedattore e vaticanista del Tg2 RAI, ha iniziato lavorando al Tg1 con Nuccio Fava e a Uno Mattina. Ha seguito i viaggi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e adesso segue papa Francesco. È autore di una quindicina di saggi, in prevalenza su temi culturali e religiosi. Martedì 30 luglio 2019, ore 21.15, nel piazzale del Sacro Cuore, alla Marina di Sant'Ilario dello Jonio, incontro con Enzo Romeo e Marco Lupis. L'evento culturale è promosso e organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Caffè letterario La Cava. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Monteleone, Maria Teresa D'Agostino e Domenico Calabria dialogheranno con i due Autori.

