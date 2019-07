Reggio il 27 luglio la 29esima edizione del Premio Solidarietà Nello Vincelli

L'associazione Nuova Solidarietà comunica che sabato 27 luglio alle ore 21:00, presso il Castello Aragonese a Reggio Calabria, si terrà la 29° edizione del Premio Solidarietà N. Vincelli. L'insignito di quest'anno sarà la CARITAS Diocesana di Reggio Calabria-Bova. Il 'Premio, realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Bonino-Pulejo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato istituito dall' Associazione Nuova Solidarietà nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

La motivazione con la quale è stato riconosciuto il Premio Vincelli, ai rappresentanti della Caritas Diocesana di Reggio Calabria-Bova, nelle figure di Mons. Antonino Iachino, Don Nino Pangallo ed Alfonso Canale è la seguente:

"Per l'instancabile servizio ai poveri, agli emarginati ed agli immigrati sulle frontiere della carità e della solidarietà per ogni persona, al di là della lingua, colore e nazione. Un impegno incessante nella promozione della carità intelligente, organizzata ed aperta al mondo per costruire Speranza per la crescita della consapevolezza della giustizia e delle legalità delle comunità e soprattutto nel promuovere un servizio civile ai giovani per costruire ponti con le realtà del territorio e con i diversi soggetti che hanno a cuore l'educazione delle nuove generazioni. Una diaconia conciliare che si è concretamente attuata attraverso l'infaticabile sollecitudine delle persone di Mons. Antonino Iachino già direttore, dall'attuale don Nino Pangallo e dal segretario Alfonso Canale".