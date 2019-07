Rosarno (RC), Nuovamente Teatro Popularia 2019: consegnati i premi “Medma” e “Gianni Iannizzi”

A Rosarno, nell'incantevole Piazza S. Giovanni Bosco, domenica 21 luglio 2019 si è conclusa la rassegna di Teatro popolare, giunta alla decima edizione "Nuovamente Teatro Popularia –Premi Nazionale Medma Miglior Spettacolo Teatrale e Gianni Iannizzi miglior attore ed attrice " , con la cerimonia di consegna dei premi e lo spettacolo "Basta: abbasta e suverchja " del Teatro Incanto di Catanzaro fuori concorso.

La serata finale di Nuovamente Teatro Popularia 2019, presentata da Giada Zurzolo, dalla piccola Giulia Maurini e dal Direttore artistico della Rassegna Totò Occhiato, è iniziata con la consegna dei premi Medma miglior spettacolo giuria tecnica ex aequo e popolare assegnati a " Cicciu u pacciu " della Compagnia Teatrale Atrj di Roccella Jonica e miglior spettacolo giuria tecnica ex aequo assegnato a "Ieri Sposi " della Compagnia Teatrale La Ribalta di Vibo Valentia consegnati dai componenti della Giuria Tecnica presieduta da Francesco Passafaro : Antonella Iannizzi, Concetta Saffioti e Mimmo Scriva. Si è proseguito con la consegna dei premi miglior attore e miglior attrice intitolati a Gianni Iannizzi, esempio nel mondo dell'associazionismo, uomo di teatro ed appassionato della cultura e della bellezza, come definito dal Direttore Artistico della Rassegna Totò Occhiato. A consegnarli Antonella Iannizzi figlia di Gianni Iannizzi. I vincitori di questa edizione sono stati : Maria Teresa Lombardo della Compagnia Teatrale Atrj di Roccella Jonica e Michele Mindicini della Compagnia Teatrale Colpi di scena di Gravina in Puglia , menzione speciale Emilio Stagliano della Compagnia Teatrale La Ribalta di Vibo Valentia.

A conclusione della cerimonia sono stati consegnati gli attestati di benemerenza per la collaborazione ad aziende locali ed all'azienda nazionale Energy Tecno S.p.A. rappresentata dalla responsabile regione Calabria Caterina Restuccia ed al locale Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice rappresentato dalla Direttrice Suor Marinella Gioia. Un attestato di ringraziamento è stato poi consegnato dalla Presidente dell'associazione Maria Carmela Greco a Francesco Passafaro che ha collaborato con il Teatro Incanto alla direzione artistica della manifestazione e che su sollecitazione della presidente ha raccontato del sogno realizzato di riaprire il Teatro Comunale di Catanzaro di cui è direttore artistico per dare una casa alle compagnie teatrali locali. Presente alla serata conclusiva di premiazione anche il socio onorario dell'Associazione Nuovamente Pippo Callipo. Appuntamento al prossimo mese di settembre con delle importanti novità come preannunciato in conclusione dal Direttore Artistico della Rassegna.