Al via il programma delle manifestazioni estive "RiviviAMO Cinquefrondi 2019"

Dopo i vari eventi sportivi, sociali e culturali del mese di Luglio, partirà il programma delle manifestazioni estive "RiviviAMO Cinquefrondi 2019".

Un programma ricco, variegato e principalmente partecipato perchè costruito in sinergia con tutte le associazioni cittadine che diventano protagoniste dell'estate, che farà divertire i residenti e accoglierà nel migliore dei modi i nostri emigrati ed i turisti.

L'ambizioso programma ha visto anche la collaborazione attiva di altri Enti quali la Regione Calabria, la Città Metropolitana ed il Parco dell'Aspromonte.

Durante il mese di Agosto, Cinquefrondi, avrà il piacere di avere ospiti come Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers, la presenza di Giovanni Impastato, band come Le Rivoltelle che uniscono musica e contenuti sociali e culturali.

Sarà riproposto il grande evento ormai atteso in tutto il territorio "La Notte del Viale" che oltre all'intrattenimento degli Artisti di Strada, quest'anno vedrà la collaborazione anche di Calabria Food.

Il programma prevede inoltre spazi e spettacoli per bambini, eventi culturali dedicati alla poesia ed alla letteratura, eventi particolari come la Mostra Canina, non macherà il teatro,verranno esaltate anche le periferie con eventi creati in vari quartieri e concerti di musica popolare valorizzando band territoriali come i Suddanza e gli Etnosound.

Il cartellone si aprirà con una tre giorni in collaborazione con l'Orchestra di Fiati, il Conservatorio F. Cilea di RC e la partecipazione della Filarmonica Civica di Modica, il tutto in onore del comico Giacomo Battaglia.

L'Assessore Giada Porretta: "Sono orgogliosa di questo programma, come di consueto, l'abbiamo stilato insieme alla collaborazione e alla disponibilità delle Associazioni del luogo che ringrazio senza retorica perchè è anche grazie a loro se Cinquefrondi nel mese di Agosto sarà vivace e divertente.

E' un cartellone variegato che abbraccia diverse generazioni, abbiamo deciso di ascoltare le diverse esigenze che la comunità ci richiedeva ed abbiamo accolto buona parte di queste.

Ringrazio il Sindaco e tutta la squadra per la fiducia che mi è stata data, sono sicura che ogni serata sarà piacevole e susciterà la curiosità in ognuno di scoprire cosa accadrà in quella successiva".

Il Sindaco Michele Conia: "Un altro miracolo è stato fatto!

Coinvolgere tutte le associazioni e creare un programma così ricco capace di accontentare tutte e tutti e rendere Cinquefrondi centro di cultura, arte, musica e divertimento fino a poco tempo fa sarebbe stata utopia, oggi è realtà.

Grazie all'Assessore Porretta, a tutte le Associazioni ed a tutti gli Enti che hanno collaborato fattivamente rendendo possibile tutto ciò".