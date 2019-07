Gerace (RC) si apre alla magia del festival “Il Borgo Incantato”

Gerace (RC) diventa Il Borgo Incantato dal 26 al 28 luglio 2019 per il 20° Festival Internazionale di Arte di Strada, con strabilianti performance artistiche nel cuore del borgo medievale, che troneggia su una collina della Locride circondata dagli ulivi e più in lontananza dai colori scintillanti del Mar Ionio.

Un'edizione storica quella di "Il Borgo Incantato – L'arte di strada in vicoli", festival organizzato dal Comune di Gerace, con la direzione artistica di Luigi Russo della "gigirusso street&stage srl", che vantano di aver inventato 20 anni fa, il 1° evento internazionale di arte di strada in Calabria.

Tra le viuzze del paese, uno dei Borghi più Belli d'Italia, costellato da piazze irregolari, archi barocchi, cantine, palazzi nobili, suggestioni orientali, fortificazioni e dai tavoli di degustazione dei prodotti della gastronomia locale, si esibiranno a partire dalle 20.30 alcuni tra i migliori professionisti dell'arte di strada. Gli spettacoli sono tutti gratuiti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione il Sindaco della Città di Gerace dott. Giuseppe Pezzimenti ha sottolineato: "Si tratta di un evento in grado di unire arte, spettacolo, cultura, divertimento e tradizione enogastronomica locale. Il tutto in uno scenario di particolare fascino qual è il centro storico di Gerace. Questa amministrazione si è sempre impegnata a far crescere questo festival negli anni, fino ad oggi che è giunto alla 20° edizione facendolo diventare il più grande festival d'arte di strada del sud Italia. Ogni anno si è cercato di elevarne il valore culturale con spettacoli di particolare pregio artistico, come quest'anno, con il teatro di figura che richiama le produzioni cinematografiche di uno dei registi italiani più importanti come Federico Felleni".