GAL” Terre Locridee”: domani conferenza stampa e workshop tra Locri e Riace sugli impianti di energia alternativa

Domani, 23 luglio, alle ore 11:30 presso la sede del GAL Terre Locridee a Locri si terrà una conferenza stampa dal tema: "Accordo di collaborazione per la realizzazione di impianti di energia alternativa per le aziende associate". Questa conferenza – si legge in un comunicato stampa - ha come obiettivo l'illustrazione dell'accordo che questo GAL ha realizzato con la Banca di Credito cooperativo di Cittanova e con la società Mavin per l'installazione dei nuovi sistemi di produzione di energia alternativa, del suo utilizzo e delle particolari condizioni economiche con cui si possono o realizzare.

Interverranno il Presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, il titolare della Mavin sas Giovanni Cucuzza e il vice direttore della BBC di Cittanova Claudio Dinallo.

Nella stessa giornata è previsto inoltre un workshop per illustrare lo stesso progetto e anche le attività del GAL a Riace presso la sala della Mediateca comunale, in via Spirito Santo alle ore 17:30. Questo workshop continua una lunga serie di incontri che questo GAL ha svolto sul territorio della Locride. Questo workshop sarà aperto dai saluti del presidente del GAL terre Locridee, Francesco Macrì e del neo sindaco di Riace Antonio Trifoli. A seguire, introdurrà i lavori Claudio Falchi consigliere comunale delegato del comune di Riace. Toccherà infine a Giudo Mignolli responsabile del PAL del GAL terre Locridee e a Giovanni Cucuzza responsabile della Mavin sas sviluppare le presentazioni delle attività.

Ricordiamo – è scritto ancora nel comunicato stampa - che è online il terzo bando pubblicato dal GAL "Terre Locridee". Tutte le aziende che lavorano nel settore dell'agroalimentare potranno presentare domanda per la misura 4.2: "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli".

Continua quindi il percorso per l'assegnazione delle risorse previste nel Piano di Azione Locale (PAL) "Gelsomini". Si avvisano inoltre le aziende della Locride che potranno presentare i propri progetti entro la data del 30 settembre 2019, seguendo le necessarie procedure.