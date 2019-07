Verso il Reggio Calabria Pride 2019, domani l’incontro “Tante famiglie, tutte famiglia” del movimento Volt

Volt, il primo movimento politico progressista paneuropeo, è il primo partito dopo 10 anni a prendere parte alla manifestazione nazionale Roma Pride, attraversando le strade della capitale. Ma è solo l'inizio.....

La marea viola continuerà a sostenere le iniziative su tutto il territorio nazionale, esponendo il colore identificativo del movimento. L'impegno europeo tradotto nel motto dell'Unione "Uniti nella Diversità" rispecchia a pieno i valori del movimento che per il mese del Pride sarà presente a tutti gli incontri e manifestazioni che si terranno nei vari Paesi europei.

Anche a Reggio Calabria – si legge in un comunicato stampa - il movimento si fa sentire. Per il giorno 10 luglio il gruppo locale Volt ha organizzato l'incontro "Tante famiglie, tutte famiglia", un dibattito per discutere insieme dell'importanza di attivarsi oggi per i diritti della comunità omosessuale bisessuale e transessuale, che sono diritti di tutti, e per approfondire gli aspetti giuridici e psicologici della famiglia omogenitoriale. Dopo un'introduzione della coordinatrice cittadina Irene Amoroso, interverranno Mattia Messena, ricercatore in psicologia, e Chiara Barbieri, avvocata, membri del gruppo di lavoro che sta elaborando le proposte politiche LGBTQIA+ per Volt Italia.

L'evento è previsto per le ore 19 presso i locali del Circolo Reggio Sud (https://www.facebook.com/events/448218239344800/) e si inserisce nella ricca serie degli eventi preparatori del Reggio Calabria Pride, che avrà luogo il prossimo 27 luglio. Volt Reggio Calabria fa, infatti, orgogliosamente parte del comitato organizzativo della manifestazione, a supporto dei promotori Arcigay I Due Mari e Agedo RC.

Come recita il manifesto politico approvato dal comitato per il Pride cittadino: "Respingiamo la retorica che pretende di ridurre la famiglia naturale a una fantomatica famiglia tradizionale, basata esclusivamente sull'unione tra un uomo e una donna e dei figli. Semplicemente, pensiamo invece che sia naturale la relazione d'amore tra due persone che si sono scelte e quella tra un figlio e un genitore, qualunque sia il suo orientamento sessuale. La famiglia è il luogo di questa relazione d'amore, il luogo in cui l'uno partecipa intimamente alla vita dell'altro, è il luogo della responsabilità verso il proprio partner e i propri figli, del progetto di vita comune e del supporto reciproco. Lì dove c'è lo stesso amore devono esserci gli stessi diritti. [...] Non possono più bastarci dei diritti a metà: li vogliamo tutti".

Volt continuerà a crescere, lavorando con e sul territorio, per portare un cambiamento concreto nella nostra società e renderla più prospera, sostenibile, solidale ed equa. Il nostro è un attivismo politico che nasce dal basso, dentro e fuori le istituzioni.