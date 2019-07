Reggio: i prossimi appuntamenti dell'Anassilaos

Congiuntamente con la Parrocchia di San Giorgio al Corso l'Associazione Culturale Anassilaos, come consuetudine ormai da molti anni, propone presso ilChiostro di San Giorgio al Corso, ogni martedì alle ore 21,00 una serie di manifestazioni che si apriranno martedì 9 luglio con l'incontro con Daniele Castrizio, Fabio Cuzzola e Tonino Perna, autori, sotto lo pseudonimo di Dan Fanton, del volume "Il cammino degli eroi da Argo a Riace", edito dalla Società Editrice Dante Alighieri che tanto interesse ha suscitato per aver dato vita e consistenza umana ai Bronzi custoditi al Museo Nazionale. Il successivo martedì 16 luglio sempre alle ore 21,00 nell'800º anniversario dell'Incontro di San Francesco con il sultano sarà presentato al pubblico reggino il saggio "Francesco d'Assisi, al-Malik al-Kamil, Federico II di Svevia/eredità e dialoghi del XII secolo" di Pino Blasone, Franco Cardini, Carlo Ruta. L'incontro, coordinato e introdotto dal dott. Fabrizio Sudano, della Soprintendenza Beni Archeologici di Reggio Calabria vedrà gli interventi di Don Nuccio Cannizzaro, Parroco delle Chiesa di San Giorgio alla Vittoria, del Dott. Carlo Ruta, saggista e storico delle civilizzazioni del Mediterraneo e dello stesso Prof. Daniele Castrizio, docente presso l' Università Messina. I successivi incontri saranno affidati ai giovani di Anassilaos Luca Pellerone e Massimiliano Barberio nell'intento di una piena valorizzazione della presenza giovanile in seno al sodalizio. Martedì 23 luglio, sempre alle ore 21,00 Luca Pellerone, appassionato di cinema e studioso di storia, proporrà un omaggio a Paolo Villaggio e al suo immortale personaggio di Fantozzi. Sulle tracce del "Fantozzi" che è in tutti noi è il sottotitolo della conversazione . Il martedì successivo 30 luglio sempre alle ore 21,00 , nel 50° anniversario dello sbarco sulla luna (1969-2019) Massimiliano Barberio, studioso di letteratura europea e di fantasy, affronterà un viaggio alla ricerca della luna dalla letteratura antica ad Ariosto ed oltre fino al fantasy.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Luglio 2019 08:39