Reggio, la Camera di Commercio lancia “Terra, mare e cibo degli dei”: un ciclo di incontri con importatori stranieri interessati all'agroalimentare locale

La Camera di commercio di Reggio Calabria organizza un ciclo di incontri d'affari con Importatori stranieri interessati all'offerta agroalimentare reggina per offrire l'opportunità ad imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed operatori esteri di avviare rapporti di affari tramite la reciproca conoscenza.

L'iniziativa si inquadra nell'ambito del "Programma attuativo per l'internazionalizzazione 2017/2018 - realizzazione di iniziative congiunte con il Sistema Camerale della Calabria", co-finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4" incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi".

DESTINATARI

Micro, piccole e medie imprese, iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella Città Metropolitana di Reggio Calabria; in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; non sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività. Non sono ammesse le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime de minimis per come previsto dal Reg.(CE) 1407/2013.

ATTIVITA' PREVISTE

Si organizzeranno n. 2 sessioni di incontri d'affari con importatori del settore agroalimentare provenienti dai seguenti paesi: Nord America (USA, Canada), Europa Settentrionale (Danimarca, Norvegia, Svezia, Benelux), Europa (Svizzera, Regno Unito e Francia). Tali sessioni si svolgeranno nei periodi: giugno 2019 e settembre 2019. E' prevista la partecipazione di circa n. 20 importatori e n. 5 giornalisti /food blogger dai Paesi/aree geografiche coinvolti. Le imprese aderenti saranno invitate a presentare i loro prodotti nell'ambito di un evento di degustazione; su richiesta degli importatori, potranno essere previste eventuali visite aziendali. Prima delle sessioni di incontri d'affari, verranno organizzati incontri di assistenza personalizzata per supportare le imprese ad orientarsi efficacemente nei mercati di riferimento e relazionarsi positivamente con le controparti commerciali.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese interessate dovranno far pervenire la Scheda di adesione (con allegato il Company profile), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o firmata calligraficamente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, esclusivamente alla pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nell'oggetto "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI" - Adesione. Le Schede di adesione dovranno pervenire a partire da giorno 4/03/2019 fino al 27/03/2019 (per entrambe le sessioni di incontri d'affari) e dal 10/06/2019 al 10/07/2019 (solo per la sessione di incontri d'affari di settembre).