Bovalino, il premio che celebra lo scrittore Mario La Cava arriva alla terza edizione

di Mariateresa Ripolo - "Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati", è questo il tema scelto per l'assegnazione del prossimo Premio Letterario "Mario La Cava", un evento arrivato ormai alla sua terza edizione. "Un percorso di vita, di un vissuto passato, presente o futuro che gli autori descriveranno nelle loro opere, anche perché si tratta di una tematica cara a Mario La Cava che ha affrontato il tema del viaggio in moltissime opere", ha spiegato il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, il quale è stato uno dei primi, insieme alla sua amministrazione, a credere nella possibilità di realizzare un evento culturale che potesse commemorare la figura di uno scrittore che a Bovalino e alla Calabria ha dato molto. Un premio istituito ad aprile 2010, ma che prima non era mai riuscito a trovare uno spazio concreto all'interno della vita culturale del paese. Dopo solo due edizioni il premio dedicato all'autore calabrese è riuscito a conquistare una notevole importanza anche a livello nazionale.

"Per essere un premio relativamente giovane possiamo dire di aver raggiunto ottimi risultati considerando che le case editrici, nell'ultimo anno, hanno partecipato in massa", ha affermato Domenico Calabria, presidente del Caffè Letterario "Mario La Cava". Nei due anni precedenti sono stati premiati, attraverso l'assegnazione di premi speciali, professionisti del calibro di Claudio Magris, Raffaele Nigro, Raffaele La Capria. Hanno partecipato, inoltre, in veste di ospiti d'eccezione Anna Melato, nella prima edizione, e nella seconda Goffredo Fofi che ha curato la prefazione della riedizione de "I fatti di Casignana", una delle maggiori opere di Mario La Cava.

Quest'anno il premio si terrà il 14 dicembre e il vincitore sarà decretato da una giuria composta da cinque elementi che verranno scelti dal Comune di Bovalino e dall'associazione culturale Mario La Cava- Caffè Letterario. Autori e case editrici avranno tempo fino al 13 settembre per presentare le proprie opere.

La cultura diventa il filo conduttore verso conquiste che possono interessare diversi settori della vita sociale, ecco perché è stato istituito, con la volontà di sensibilizzare le nuove generazioni, il conferimento di una borsa di studio dedicata all'autore e destinata ad uno studente dell'ultimo anno delle scuole superiori o ad un laureando. Un cambiamento che passa dalla cultura e che considera la cultura un veicolo di crescita per rilanciare al meglio l'immagine di un territorio che ha bisogno di essere valorizzato.