25esimo concorso Anassilaos “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca”

Venticinque anni fa l'Associazione Culturale Anassilaos, su proposta della Responsabile Arte Prof.ssa Gloria Oliveti, dava vita ad un concorso di Arte Fotografia e Scrittura creativa riservato agli allievi delle Scuole Medie Inferiori della Città di Reggio Calabria. Tale iniziativa fu più tardi intitolata a Danila Pizzimenti e Roberta Rocca, due giovanissime studentesse reggine prematuramente scomparse. Ogni anno viene proposto alle scuole e agli studenti un tema che può essere svolto sia sul piano figurativo, con le diverse tecniche offerte dall'arte, che su quello della scrittura. Tema di questo venticinquennale "Vivi il tuo sogno ... Costruisci incontrando la letteratura, l'arte, la musica ... il mondo che vorresti ". Al concorso, patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Città di Reggio Calabria, hanno preso parte numerose scuole cittadine. La cerimonia di consegna degli attesati e delle medaglie si terrà venerdì 14 giugno alle ore 17,30 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria con i saluti istituzionali e l'intervento del Dott. Emanuele Mattia, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per la Città Metropolitana e la partecipazione del Presidente dell' Associazione Culturale Anassilaos Stefano Iorfida, della Prof.ssa Gloria Oliveti, Responsabile Arte del Sodalizio, della Prof.ssa Francesca Neri, Studioso di letteratura italiana e critico letterario, della Prof. ssa Pina De Felice, Responsabile Poesia Associazione Anassilaos. Ecco i premiati: per la TEMPERA 1° Premio a Sabrina Ramondini della classe III^Bdella Scuola "Diego Vitrioli". Per la SEZIONE ACQUARELLO 1° Premio a Nancy Geria III^E "Bevacqua" e Alessandro Pitasi I^C "Galileo Galilei" ex aequo. Per la TECNICA MISTA 1° Premio ad Alice Romeo II^A " Diego Vitrioli " e Alice Berna I^ C " Spanò Bolani ". 2° Premio a Martina Romeo I^ B " Tommaso Campanella" e Alessia Salutari III^ C " Galileo Galilei"; 3° Premio a Iolanda Pratticò II^L "V. da Feltre" e Chiara Giulia Rosalia I^D "Luigi Pirandello". Per la SEZIONE GRAFICA 1° Premio a Chiara Cogliandro II^B "Don Bosco" e Sara Taccone II^D "Tommaso Campanella"; 2° Premio a Gaia Tripodi I^ "Tommaso Campanella". Per la FOTOGRAFIA 1° Premio a Karol Mollica I^ A "Diego Vitrioli" e Matilde Casile I^ B " Tommaso Campanella".Per il FUMETTO 1° Premio a Sofia Bellè I^C "Galileo Galilei " e Felice Piccolo I^C "Vittorino da Feltre". 2° Premio a Gaia Postorino I^D "Bevacqua " e Antonio Cozzupoli III^C "Galileo Galilei. 3° Premio ad Aurora Emilio I^C "Galileo Galilei". Per le MATITE COLORATE 1° Premio Sophia Lazzaro II^D "Italo Falcomatà " e Francesco Ripepi I^E " Vittorino da Feltre "; 2° Premio a Alessia Surace I^F "Diego Vitrioli"e Denis Calabrò Frasin III^ F " Don Bosco "; 3° Premio a Delia Enache III^F "Klearcos". Per il COLLAGE 1° Premio a Fabiana De Luca III^E "Bevacqua" e Sofia Schiava II^I "Vittorino da Feltre. Per la SCULTURA 1° Premio a Matteo Poletti II^A "Spanò Bolani" e Sabrina Rizzica III^ "Spanò Bolani". Per il PASTELLO 1°Premio a Giuseppe Calluso III^A"Luigi Pirandello" e Laura Ferrante II^ D " Tommaso Campanella"; 2° Premio ad Antonio De Gregorio II^A "Galileo Galilei" e Alessandra Barsan III^A "Pirandello"; 3° Premio ad Alessandro Mesiti II^A "Pirandello" e Raffaella Fracchiola III^F "Don Bosco". Nell'ambito delle Arti Figurative, infine, PremiO della Giuriaa Valeria Simone II^D "Diego Vitrioli" e Gurndur Singh II^A "Klearcos";Premio della Presidenza a Valentina Vigilanti I^C "Galileo Galilei ", Bruna Paparo III^C "Bevacqua ", Manuela Scutellà I^ A "Galileo Galilei" e Noemi Scutellà II^A "Galileo Galilei". Per la SCRITTURA CREATIVA, Sezione dedicata alla memoria di Sabina Zaccone, 1° Premio a Rosa Giulia Alfannoti, classe III D- I.C. "Cassiodoro- Don Bosco", per "Qualcosa di vero"; 2° Premio a Luca Maria Baccillieri, classe II B- Convitto Nazionale "T. Campanella" per "Il mondo che vorrei"; 3° Premio a Francesco Nania, classe I C –Scuola sec. I grado, I.C. "Galluppi-Collodi-Bevacqua" per "Tanto per sognare". Sempre nell'ambito della Scrittura Creativa Premio della Presidenza a"La Calabria che vorrei" di Francesca Catalano, classe II A, "L. Pirandello"; a "Futuro" di Stella Sergi, classe I F- I.C. "Cassiodoro- Don Bosco" e a "Le forze vitali" di Giuseppe Caserta, classe I F – I.C. "Cassiodoro-Don Bosco"; Premio della Giuria a "Sognare è..."di Sara Azzarà, classe II F, I.C. "Cassiodoro- Don Bosco" e a "Il mondo che vorrei" di Paola Latella, classe III E- I.C. "Galluppi-Collodi-Bevacqua". Segnalazioni, a "Il futuro che vorrei" di Matilde Casile, classe IB – Convitto Nazionale "T. Campanella"; "Il mondo che vorrei" di Valentina Vigilanti, classe I C- Sc.media I grado "Galilei"; Una persona speciale" di Barbara Laganà', classe I E- I.C. "Cassiodoro- Don Bosco"

Dettagli Creato Lunedì, 10 Giugno 2019 08:32