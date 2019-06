La Leonida Edizioni di concerto con Art Academy lanciano la V edizione di Xenia Book Fair -- la fiera nazionale del libro all’aperto di Reggio Calabria che racconta la Cultura dell’Accoglienza

"Un paese, è per me, un viso, un sorriso, un nome, molto più che delle città, delle montagne, delle foreste o delle rive". Dall'8 al 14 luglio presso il Parco della Mondialità di Gallico (RC), case editrici e scrittori provenienti da tutta Italia e dalla Georgia saranno protagonisti della V edizione di Xenia book fair – la fiera nazionale del libro all'Aperto (sull'Accoglienza) di Reggio Calabria --." Il richiamo dei valori identitari della nostra Terra in un programma che prevede 110 incontri culturali, reading letterari e musicali, mostre pittoriche e fotografiche. La manifestazione è già collocata come una tra le più significative fiere del libro all'aperto d'Italia. L'organizzazione prevede di dare continuità al progetto culturale "esportando" il modello organizzativo a Batumi (Georgia) attraverso la stipula di un protocollo d'intesa tra la casa editrice Leonida ed il paese transcaucasico.

Dettagli Creato Venerdì, 07 Giugno 2019 09:53