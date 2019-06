“Politica e società nel mezzogiorno in età aragonese”: il 10 giugno incontro a Reggio Calabria

Lunedì 10 giugno 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria e la collaborazione della Biblioteca "De Nava", promuove la conversazione "Politica e società nel mezzogiorno in età aragonese". Relazionerà Giuseppe Caridi, Prof. ordinario di Storia Moderna presso l'Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria. Il prof. Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l'incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria ed è, inoltre, Presidente del Centro Studi e promozione Culturale "Gaetano Cingari" nonché componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria.

