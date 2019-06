Reggio: presentato il libro "Anima green"

Un'alleanza con la vita e una risposta a tante domande: è anche questo "Anima green", di Francesco Tassone, edito da Laruffa e presentato sabato sera nell'area convegni "Corrado Alvaro" del Motorshow2Mari al porto di Saline Joniche. Una serata che lo scrittore, agronomo reggino ha voluto dedicare alla memoria dello zio materno, scomparso qualche giorno fa. Il libro nasce dal bisogno di approfondire i meccanismi della Natura da un punto di vista più intimo, un'esigenza che viene dal profondo.

Leggendo il libro si risponde al bisogno di entrare in relazione con una coscienza evoluta, una relazione diversa rispetto a quelle consolidate con Madre natura. Chi possiede oggi l'"Anima green"? Tutti hanno un'anima green, solo che alcuni l'hanno dimenticato, altri la stanno cercando, altri ancora la stanno già scoprendo, altri la conoscono e cercano di condividere il loro "sentire" ecologico. Riconoscere l'anima green vuol dire "Essere intimamente collegati con l'ambiente e la natura che ci circonda. Significa – chiarisce lo scrittore – aver compreso che la relazione con la natura è indispensabile". Tema molto attuale, quello legato all'instabilità del tempo atmosferico: Tassone sottolinea come "l'ambiente vive i suoi momenti di felicità attraverso i cicli biologici delle piante. Nel cambiamento del ciclo biologico deve cambiare la dinamica del nostro quotidiano". Un'ispirazione a vivere il presente. Un invito ad essere presenti al cambiamento. "La natura ci sta chiedendo di allinearci a uno stile di vita con le condizioni che cambiano. Possiamo scegliere: resistere o adeguarci". C'è bisogno di ristabilire il nostro contatto con "madre natura per renderci in grado di viverla vita che meritiamo di vivere. "Anima green" è una lettura che non parla alla mente, al logos, ma parla alla nostra parte che entra in dinamismo energetico con parte più intima che fa funzionare le cose (o non le fa funzionare)". Leggere "Anima green" è un'esperienza meravigliosa. È un incontro casuale con la nostra coscienza più evoluta. Delicato e al tempo stesso profondo. Ti prende per mano e ti accompagna. Non insegna nulla, né ha la pretesa di educare. Si siede con te tra i segreti della Natura e le sue rigorose logiche. Ti conforta nel viaggio avventuroso dell'esistenza. Francesco Tassone è agronomo e scrittore. Questo è il suo tredicesimo libro. Ha due grandi passioni: la natura e la parola. Dice di sé: «La Natura e la Parola danzano in me come i raggi del sole nell'oceano. Non posso vivere senza e loro non avrebbero lo stesso temporaneo epicentro senza di me. Non per le mie capacità che trovo, naturalmente modeste, ma per il mio amore per loro, che trovo misterioso, magnetico, incontenibile»