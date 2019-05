Riprende e si avvia a conclusione il ciclo degli incontri programmati, fin dal mese di dicembre 2018, dalla Città Metropolitana, dal Comune di Reggio Calabria e dall'ANPI sul tema "Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia".

Giovedì 30 maggio 2019 la questione, di grande attualità e di straordinario rilievo, delle "autonomie regionali differenziate" sarà al centro dell'assemblea-dibattito che sarà introdotta dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione dei Partigiani, Sandro Vitale.

Parteciperà alla discussione il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il compito di relazionare è stato affidato alla Docente universitaria di "Diritto Costituzionale" Carmela Salazar (UNIRC), sulla cui relazione si svolgerà il dibattito.

Interverranno Tonino Perna, Docente universitario, Rosella Cerra, Docente, in rappresentanza dell'Associazione "Partigiani della Scuola Pubblica", Giuseppe Marino, referente di "Libera" Reggio Calabria e Domenico Iacopino, in rappresentanza dell'Associazione "As.I.S.".

All'iniziativa hanno dato adesione le organizzazioni sindacali CGIL e CISL, in rappresentanza delle quali interverranno Mimmo Denaro, Segretario Generale Regionale FLC-CGIL, Arcangelo Carbone, Segretario Generale Regionale CISL–Scuola, e le Associazioni FAND (Federazione Associazioni Nazionali Disabili) e CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti).

L'iniziativa, programmata per le ore 17,00 di giovedì 30 maggio 2019, si svolgerà a Reggio Calabria presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.