A Palmi la presentazione del libro "Destino mediterraneo"

Si è tenuta presso l'auditorium della Scuola di Psicologia Sergi in Palmi la presentazione del libro "Destino mediterraneo", di Mimmo Nunnari.

La manifestazione è stata organizzata dal Lions Club di Palmi, con la partecipazione degli altri Club Service e di alcune tra le più attive associazioni culturali della Città.

Dopo l'intervento del Presidente del Club Carmelo Ciappina, la "lettura critica" del volume è stata affidata a Santino Salerno che magistralmente ne ha evidenziato i passaggi più significativi.

Sofia Ciappina, Marisa Militano, Antonio Papalia e Anna Pizzimenti hanno, da ultimo, animato la discussione, esternando riflessioni personali sui contenuti del libro e confrontandosi con l'Autore.

"Una profonda analisi del nostro essere mediterranei – ha dichiarato il Presidente Ciappina – costituisce senz'altro l'occasione per parlare anche di Europa e del ruolo che l'Italia può e deve svolgere grazie alla propria posizione strategica. In questo senso, stimolare una riflessione sul nostro passato e guardare al futuro affrontando i grandi temi dell'identità e dell'integrazione, rappresentano un passaggio obbligato per adempiere al dovere del servizio che connota il Lions Club".