Lunedì 27 maggio 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la collaborazione della Biblioteca "De Nava", nell'ambito del Maggio dei libri 2019, campagna nazionale di promozione del libro giunta alla nona edizione e che punta a fare scoprire il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, presenta "Il manifesto della transdisciplinarità" volume curaro dalla dott.ssa Emanuela Bambara, Armando Siciliano Editore. Relazionerà la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico Cis della Calabria. Sarà presente la dott.ssa Emanuela Bambara, dott. di Ricerca in Filosofia, Università di Messina, funzionario al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, giornalista professionista culturale. Il termine "transdisciplinarità" fu coniato da Jean Piaget: è il nome di un nuovo approccio alla realtà e alla vita e di una nuova visione olistica-ecologica-sistemica-sinergica-solidale-complessa del sapere. È il "terzo occhio", che ci permette un meta-sguardo sul mondo. Il pensiero è chiamato a uno sforzo nuovo, di creazione di "passerelle" per l'attraversamento delle differenti aree disciplinari, per la formazione di nuovi modelli teorici e operativi e la messa in pratica di nuove strategie educative di un apprendimento. Quindi la transdisciplinarità è ambasciatrice di una nuova "democrazia della cono­scenza", il fondamento di una nuova cultura della pace. È su questa via, di un progetto di Cultura di Pace, che l'Unesco ha avviato programmi di ricerca e di educazione e gruppi di studio transdisciplinari e sulla transdisciplinarità, anche con la creazione di cattedre itineranti.

Dettagli Creato Sabato, 25 Maggio 2019 08:49