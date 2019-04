Reggio: il 29 aprile l'incontro "I Romani e la viabilità in Calabria"

Lunedì 29 aprile, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nell'ambito del ciclo di Storia Romana, promuove due conversazioni: la prima ha come titolo "I romani e la viabilità in Calabria" e a parlarne sarà la prof.ssa Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del Cis. La seconda conversazione tratterà la "Viabilità della Sicilia romana e il Miliario di Pistunina – Messina" e avrà come relatrice la prof.ssa Lucietta Di Paola Lo Castro, prof. Associato di Storia romana, Istituzione Società nell'Antica Roma dell'Università di Messina. Introduce l'incontro l'intervento della prof.ssa Renata Melissari, docente di Storia delle Dottrine Popolari dell'Università di Messina. I romani ereditarono l'arte di costruire le strade dagli Etruschi, le strade romane venivano costruite con una particolare tecnica: uno strato profondo "statumen", di sassi e argilla; un secondo strato "rudus, fatto di pietre, mattoni e sabbia, tutti questi elementi venivano bene amalgamati con la calce; un terzo strato, "nucleus" formato di pietrisco e ghiaia, infine veniva applicata una copertura "summum dorsum" di lastre di pietra bene levigate. Le strade romane, di norma, erano larghe da quattro a sei metri.

