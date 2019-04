Mercoledì 24 aprile 2019, alle ore 18:00, nella Sala di San Giorgio al Corso, Chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda "Le religioni nel dialogo con le scienze" dall'Enciclica "Laudato Sì" sulla cura della casa comune di Papa Francesco. Introduce i lavori Don Antonio Cannizzaro, Sacerdote della chiesa di San Giorgio al Corso. Partecipano alla tavola rotonda: prof.ssa Paola Radici Colace, professore Ordinario di Filologia Classica Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, presidente Onorario e Direttore scientifico del Cis; padre Pasquale Triulcio, Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, componente del comitato Scientifico Cis; prof.ssa Emilia Serranò, già Docente di Filosofia, componente Comitato Scientifico Cis; dott. Giuseppe Palamara, Diacono. Il mondo della scienza che in passato ha avuto un atteggiamento di autosufficienza nei confronti dei valori spirituali e religiosi oggi, invece, sembra aver preso maggiore coscienza della complessa realtà del mondo e dell'essere umano. La Chiesa riconosce il valore e l'autonomia delle scienze, ma, nello stesso tempo, ne evidenzia i limiti di fronte alla pretesa degli uomini di scienza di farne un assoluto. Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato ha ribadito che "non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici".

