Reggio: il 13 aprile la conferenza "La Donna del Biancospino: La poesia d'amore e il simbolismo del Graal, dai trovatori a Dante"

Sabato 13 Aprile alle ore 18, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza "La Donna del Biancospino: La poesia d'amore e il simbolismo del Graal, dai trovatori a Dante".

Quando gli uomini seppero elevarsi oltre la materia, e fare rivivere la cultura umana dell'Anima, l'immagine femminile divenne poesia vivente, e il suo corpo simbolo di un Amore che lega e allontana la sofferenza.

Dal canto dolcissimo dei trovatori d'Aquitania e di Provenza, passando per la potente e suggestiva simbologia di Artù e della sua corte di Camelot, si arriva all'Italia di Federico II, lo stupor mundi, alla scuola dei poeti di Sicilia e a quella dello stil novo di Guinizzelli e Cavalcanti, fino alla sublimazione poetica di Dante Alighieri e Francesco Petrarca.

Mentre la nostra grigia società priva di coscienza e intelligenza urla slogan ridicoli e beceri verso il Medioevo e i suoi modelli culturali, il Medioevo stesso ancora incanta e stupisce con la sua ricchezza di idee, temi, arte che arriva a vette ineguagliate e forse irraggiungibili. Per raccontarci che l'Umanità, quando ha scelto di camminare lungo la Via dell'Anima, è riuscita ad esprimere la vitalità di una forza sconvolgente e generatrice. Una coppa capace di accogliere sangue di Vita e di Verità, un calice che qualcuno chiamò Santo Graal.

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent'anni attività di ricerca nel settore dell'Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E' autore dei saggi sull'esoterismo "Arcana Memoria" e "Il Labirinto del Cristo" e dei romanzi "Il Sentiero dei Folli", "La Zingara di Metz" e "I Fiori di Tanato", pubblicati da Falzea Editore.