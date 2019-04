Roccella Jonica (RC), terzo incontro pubblico sulla figura dello ‘straniero’ nella sede di Scholé

Con l'incontro pubblico dal titolo "Ospitalità: sul naufragio di una parola" si chiude il ciclo delle iniziative dedicate alla coppia "Straniero e ospitalità", organizzato dall'Associazione Culturale Scholé di Roccella Jonica e inserito nel programma di approfondimento e dibattito sugli studi classici. Martedì 9 aprile alle ore 18.00, nella sede di via Umberto I, al numero 106, interviene Donatella Puliga, docente di lingua e letteratura latina all'Università di Siena.

L'incontro segna la terza tappa di un itinerario che ha toccato i due grandi poemi sui movimenti migratori nel mondo antico e cioè l'Odissea e l'Eneide. In più, la riflessione sulle trasformazioni del significato della parola "ospitalità", nell'epoca in cui viene svuotata del carattere "sacro" per essere maltrattata politicamente e usata a scopo di profitto dall'industria turistica, va ad aggiungere un ingrediente decisivo al dibattito che si è aperto nell'assemblea di Scholé sulla questione filosofica e politica relativa alla relazione con "l'altro". «A seconda di come ci si comporta con chi appare diverso, emergono alcuni dati che ci fanno comprendere la differenza tra civiltà e barbarie. Il concetto di ospitalità va messo al riparo, il suo naufragio va evitato», così afferma il direttivo di Scholé.

Dall'8 al 10 aprile, inoltre, Donatella Puliga sarà impegnata nei seminari di studi classici per gli studenti del Liceo Scientifico "Volta" di Reggio Calabria, dedicati a "Stranieri, nemici, ospiti nella cultura latina", volendo così anche e soprattutto a scuola insistere su temi e problemi di lunghissimo corso che oggi tornano a essere di attualità, mutati drasticamente nel senso e nel significato.

