“Quando la storia tenta di ripetersi. 1973 il golpe in Cile contro Allende; 2019, il caso Venezuela”: l’8 aprile incontro a Reggio Calabria

Lunedì 8 aprile 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza "Quando la storia tenta di ripetersi. 1973 il golpe in Cile contro Allende; 2019, il caso Venezuela". L'incontro coordinato da Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, si avvale della partecipazione di Pasquale Amato, già prof.di Storia Contemporanea e di Storia dei movimenti e partiti politici nell'Ateneo messinese, nonché Delegato per i rapporti con l'Unione Europea e con l'America Latina e Advisor nel Progetto di simulazione diplomatica NMUN-ONU a New York, attualmente insegna Storia Contemporanea presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. Pasquale Amato è da considerarsi uno storico globale per la sua propensione a muoversi agilmente su scacchieri molteplici senza confini di temi, di spazi e di tempi. Nel 1983 ha fondato il Premio Mondiale di Poesia Nosside, unico Concorso Globale aperto a tutte le lingue e alle diverse forme di comunicazione.

Dettagli Creato Sabato, 06 Aprile 2019 10:54