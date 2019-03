Da Achille alla Relatività: doppio incontro pubblico il 3 e 4 aprile a Roccella Ionica

Dalla figura omerica Achille alla teoria della Relatività di Einstein: la settimana dell'Associazione Culturale Scholé propone un doppio incontro pubblico su temi che affascinano le menti di ogni generazione. Si comincia mercoledì 3 aprile con la filologa dell'Università di Siena Manuela Giordano che tra antico e postmoderno interviene con un contributo dal titolo "Dall'Iliade all'Economist: potere e giustizia secondo Achille". L'appuntamento è alle ore 18.00 nella sede di Scholé, in via Umberto I, al numero 106, a Roccella Jonica. L'altra iniziativa è prevista giovedì 4 aprile e vede protagonista il fisico dell'Università di Pisa Bartolome Allés Salom che si prefigge di ragionare sulle "Origini della Relatività". Questo secondo incontro si colloca all'interno del "Progetto di cittadinanza scientifica – Caffè scientifici 2019", uno spazio pensato da Scholé in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica e con il Liceo Scientifico "P. Mazzone" della città; l'incontro si svolgerà nell'Aula Magna del Liceo alle ore 18.00. Oltre agli impegni pubblici, sia Giordano sia Allés animeranno anche i seminari con gli studenti. Per quanto concerne gli studi classici, Manuela Giordano lavorerà con le classi terze del Liceo Classico di Locri sul modello eroico veicolato da Achille, caratterizzato da carisma, eccellenza e giustizia. Per le attività della Scuola di Fisica, invece, Bartolome Allé Salom ritorna al Liceo Scientifico "Volta" di Reggio Calabria, dov'era già stato lo scorso anno, per ragionare sulla meccanica quantistica con gli studenti delle quarti classi. Ma il programma non finisce qui. Sempre questa settimana, dal 4 al 6 aprile, nel Liceo reggino si svolgerà anche il seminario di fisica condotto da Maria Luisa Chiofalo (Università di Pisa), che venerdì 5 aprile terrà un incontro pubblico dal titolo "L'Universo in quattro metri quadri".

Dettagli Creato Domenica, 31 Marzo 2019 18:11