Giornata della Cultura Palestinese: il 30 marzo a Reggio Calabria con diversi artisti

In occasione della Giornata della cultura palestinese, organizzata per la prima volta a Reggio Calabria dall'Istituto Nazionale Azzurro in collaborazione con l'Ambasciata di Palestina, che avrà luogo il 30 marzo 2019, ore 18:00 presso il Salone dei Lampadari del Palazzo comunale, alcuni artisti hanno colto l'invito del Presidente Cav. Lorenzo Festicini, di dare un contributo alla manifestazione. E' stata quindi realizzata per l'occasione una video/live performance ideata da Alessio Laganà, dal titolo NAKBA – catastrofe - in ricordo della tragedia che ha vissuto e tuttora vive il Popolo Palestinese. Di seguito i dettagli della performance che aprirà il dibattito.

NAKBA, live performance di Alessio Laganà con Lorenzo Praticò/Zakaria Mokhayar live appearance Marco Pugliesi video editing Rodger Waters virtual appearance 30 Marzo 2019 festa della Terra Palestinese NAKBA è una video/live performance ideata da Alessio Laganà, direttore artistico musicale, in occasione della giornata della terra Palestinese. L'idea nasce da una poesia di Mahmoud Darwish, scrittore palestinese considerato tra i maggiori poeti del mondo arabo, che ha raccontato l'orrore della guerra, dell'oppressione, dell'esilio: al-Birwa, suo villaggio natale, fu distrutto nel 1948 dall'occupazione delle truppe israeliane durante la Nakba, e non è più esistito, costringendo il poeta insieme a migliaia di altri palestinesi a vivere in una condizione di "clandestini".

La poesia intitolata "Il penultimo discorso di un Indiano Pellerossa all'uomo bianco" di fatto, riguarda le vittime del colonialismo di ogni tempo, in qualsiasi parte del mondo. La performance si articola sull'interazione tra video-art e l'interpretazione della poesia in tre lingue: inglese, arabo e italiano, legate dalle immagini che scorrono e dalle suggestive note del trio Joubran, ensemble palestinese. L'editing del video è a cura di Marco Pugliesi, il testo è interpretato dal vivo da Lorenzo Praticò, attore italiano di teatro civile, già noto per il suo impegno nel sociale, Zakaria Mokhayar, artista proveniente dal mondo arabo e un "ospite virtuale d'eccezione": Roger Waters, bassista dei Pink Floyd - da tempo schieratosi al fianco del popolo palestinese, che nel 2018 ha registrato un video dal titolo "Supremacy" dove interpreta questa poesia. Ingresso Libero.