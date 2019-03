Reggio, Horcynus Fest: visita guidata di “Casalaina”

Un'occasione per approfondire l'ispirazione, il doppio legame tra l'opera e la location, il significato delle formiche e delle celebri cancellature, cifra distintiva dell'arte di Emilio Isgrò. Pomeriggio, alle ore 17:30, nella Sala del Torrione Sud del Castello Aragonese (ingresso davanti alla Chiesa degli Ottimati), l'Horcynus Festival propone una visita guidata dell'installazione "Casalaina – Primo movimento: prologo del grillo" di Emilio Isgrò, a cura di Marco Bazzini.

A guidare pubblico e giornalisti alla scoperta dell'opera sarà proprio il curatore, che illustrerà l'universo artistico di Isgrò e il significato delle sue formiche, evoluzione delle cancellature e simbolo dell'operosità dell'uomo che non si arrende alle difficoltà e non intende essere schiacciato dalla globalizzazione.

L'installazione è stata realizzata per il Museo d'Arte Contemporanea Horcynus Orca dall'artista siciliano, uno dei nomi più noti e apprezzati dell'arte contemporanea italiana a livello internazionale, in occasione del centenario del terremoto del 1908. A 110 anni di distanza da quella catastrofe, l'opera varca per la prima volta lo Stretto e trova casa nell'unica architettura storica reggina risparmiata dal sisma. Una scelta non casuale: l'installazione deve il suo nome a Riccardo Casalaina, musicista messinese conosciuto come "Mozart redivivo" per il suo precoce virtuosismo, morto proprio durante il terremoto del 1908. Le sue note si trasformano nell'opera in formiche pronte a invadere i vecchi muri della torre del Castello. Nel frattempo si sono impossessate del pianoforte bianco e dello spartito. In questo Primo movimento, l'antro buio è come una caverna platonica in cui la musica giunge non dallo strumento che resta muto ma da un canto del grillo; un'eco di un lungo pomeriggio d'estate. A questo Prologo, come avviene nelle sinfonie, seguirà in autunno un'orchestrale esecuzione con più pianoforti e canti di altri insetti tipici delle campagne in estate.

"Casalaina – Primo movimento: prologo del grillo" è visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 4 aprile (orari d'apertura 8:30-13:30 e 15:30-18:30, lunedì chiuso).

Emilio Isgrò

Artista concettuale e pittore – a anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista – nasce a Barcellona di Sicilia nel 1937 ed è uno dei nomi dell'arte italiana più conosciuti e prestigiosi a livello internazionale. Isgrò ha dato vita a un'opera tra le più rivoluzionarie e originali nell'ambito delle cosiddette seconde Avanguardie degli anni Sessanta, che gli ha valso diverse partecipazioni alla Biennale di Venezia (1972, 1978, 1986, 1993) e il primo premio alla Biennale di San Paolo (1977). Iniziatore delle "cancellature" di testi, applicate su enciclopedie, manoscritti, libri, mappe e molti altri supporti, Isgrò ha fatto di questa pratica il perno di tutta la sua ricerca.