Reggio, premio di poesia San Gaetano Catanoso: iscrizioni aperte fino al 15 aprile

Sono ancora aperti i termini per partecipare alla terza edizione del premio di poesia dedicato a San Gaetano Catanoso. L'idea nata dalla sinergia creatasi fra le Associazioni "Il Giardino di Morgana", "La Voce del Sud","Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso" e"Gallicianò Centro Studi Grecofono", tende a creare un momento di crescita culturale che sta diventando un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso. Particolarmente voluta la significativa novità del coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo "Catanoso-De Gasperi" con il quale gli organizzatori puntano alla diffusione della figura del Santo anche tra i più giovani.

In tal senso è importante rilevare i quattro incontri con gli studenti presso i singoli plessi scolastici dell'istituto comprensivo in questa prima e significativa esperienza. Altra importante novità di questa edizione sarà l'introduzione, accanto al tema specifico sui luoghi del Santo, anche di due sezioni a tema libero, una per il vernacolo ed una in lingua italiana, per un totale di quattro sezioni. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due poesie. Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi, purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori. Le opere, corredate da una scheda anagrafica e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento, dovranno pervenire entro il 15 Aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potranno essere consegnate presso il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, in Reggio Calabria, contattando il numero: 3489308724. L'intero bando è scaricabile dalla pagina facebook "Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso" e al Link www.ilgiardinodimorgana.wordpress.com/concorso-di-poesia-san-gaetano-catanoso/ .Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al numero 3489308724. La serata di premiazione, anche quest'anno, avrà luogo nel pomeriggio del 19 maggio alle 17.30 presso l'Auditorium del Santuario in Via Pasquale Andiloro a Reggio Calabria.