Un importante Convegno su "Donazione e Trapianti" sarà tenuto venerdì 22 marzo, alle ore 9.30, nell'Aula Magna del Plesso di Ingegneria di Via Graziella, Feo di Vito di Reggio Calabria.

Lo propongono sinergicamente il Lions Club Reggio Calabria Host, l'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Reggio Calabria) e il DICEAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali).

Dopo il saluto delle Autorità Civili e delle Autorità Lionistiche nelle persone di Viviana Cuzzupoli, Presidente della zona 28 e di. Giuseppe Naim, Presidente dell'VIII Circoscrizione del Distretto Lions 108YA, entrano nel vivo dei lavori il Francesco Palumbo, Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, Giuseppe Barbaro, delegato allo Sport dell'Università degli Studi Mediterranea di RC, Giovanna Campolo, Neuropsichiatra infantile, socia AIDO, Valerio Misefari, consigliere comunale con delega alla Sanità, Tiziana Biondi, vicepresidente vicaria Gruppo Comunale AIDO RC, Pasquale Conti, Presidente Provinciale AIDO di Reggio Calabria e Nicola Pavone, Presidente Regionale AIDO Calabria.

La relazione di merito sarà tenuta da Pellegrino Mancini, Specialista in Nefrologia, Anestesia e Rianimazione, nonché Direttore del Centro Regionale Trapianti della Calabria. Il suo intervento – si legge nel comunicato stampa dell'Aido Reggio Calabria - è particolarmente atteso, in quanto l'esperienza professionale di cui è portatore gli ha permesso una profonda conoscenza della casistica di un segmento della sanità molto attenzionato nella nostra Regione: coordinamento delle attività di prelievo degli organi, valutazione dell'idoneità dei potenziale donatore, garanzia della corretta ed appropriata distribuzione degli organi, gestione della lista unica regionale dei pazienti, coordinamento dell'attività di trasferimento dei pazienti ed altro.

Modera i lavori del Convegno Guido Leone, vicePresidente/addetto stampa dell'AIDO di Reggio Calabria.

Dettagli Creato Martedì, 19 Marzo 2019 16:46