“Diritti fondamentali dell’uomo: diritti naturali o diritti storici?”: il 18 marzo incontro a Reggio Calabria

I diritti fondamentali dell'uomo sono quei diritti spettanti alla persona in quanto essere umano e sono quei diritti di cui ogni individuo è in possesso sin dalla nascita e che appartengono alla natura stessa dell'uomo quali la libertà alla vita e la libertà personale. Lunedi 18 marzo 2019 alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la conferenza sui "Diritti fondamentali dell'uomo: diritti naturali o diritti storici?", a parlarne sarà il dott. Filippo Aragona, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, componente Comitato Scientifico Cis.

