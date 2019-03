Melito Porto Salvo: il 16 marzo la presentazione il libro "267, Elizabeth Street Nuova York" di Saverio Orlando

Sabato 16 marzo, il Mercato Coperto di Melito di Porto Salvo diverrà luogo ideale per discutere di cultura ed attualità. A partite dalle ore 17.00, sarà possibile visionare la mostra fotografica "Piovuti dal mare" di Fabio Orlando ed alle ore 18.00, sarà presentato il libro "267, Elizabeth Street Nuova York" di Saverio Orlando, ingegnere e manager di rilievo internazionale. L'autore, alla sua prima opera bibliografica, rivela la capacità di coinvolgere il lettore in un sapiente intreccio di storie personali ed evoluzione del contesto storico e sociale, laddove alcuni temi cruciali attraversano i secoli come costanti destinate a ripetersi. Il libro si inserisce in un più ampio progetto del "neofita" scrittore che, da emigrato che ritorna alla terra natia, vuole contribuire a ridare speranza ai giovani senza prospettive.

La solidarietà sociale costituisce il "fil rouge" che collega i due eventi. Infatti, i diritti d'autore del libro e la metà dei proventi derivanti dalla vendita delle foto, saranno devoluti alla raccolta fondi a sostegno del "modello Riace" in collaborazione con RECOSOL (rete dei comuni solidali). L'evento, fortemente voluto dalle principali associazioni presenti sul territorio - Circolo culturale Meli, una città da #cambiare, Fidapa, Exodus Calabria, A.i.Par.C. - rappresenta occasione per una riflessione collettiva e condivisa su temi di notevole impatto sociale che riguardano le vite ed il futuro di tutti noi. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Nel corso della serata converseranno con gli autori il giornalista e corrispondente della Gazzetta del Sud Giuseppe Toscano ed il giornalista ed editorialista Franco Arcidiaco.