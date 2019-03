Giornata nazionale del Paesaggio, a Reggio l’incontro sul ruolo delle Soprintendenze

Si terrà giovedì 14 marzo alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro de Nava l'incontro promosso dal Comune di Reggio Calabria, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo, dall'Associazione Culturale Anassilaos, e dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, giunta quest'anno alla sua terza edizione, che celebra il paesaggio quale valore identitario del Paese e costituisce un'importante occasione di promozione e divulgazione dei valori ad esso connessi. Nella circostanza la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo, ha accolto l'invito della Associazione Anassilaos aderendo al tema proposto dal Mibac 'Soprintendenze aperte.

Le Soprintendenze aprono i loro uffici organizzando iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, anche illustrando gli esiti dell'attività svolta a favore del paesaggio'. Si illustreranno così gli strumenti di tutela e le difficoltà operative riscontrabili nella gestione quotidiana; attraverso alcuni esempi concreti, sarà evidenziato il ruolo proattivo svolto dalla Soprintendenza dal 2009 (anno di istituzione della sede autonoma a Reggio Calabria) aprendo al dialogo con gli Enti locali, Università e Ordini professionali. Dopo i saluti di Irene Calabrò, Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale del Comune di Reggio Calabria e l'introduzione di Fabrizio Sudano Funzionario Archeologo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, relazionerà Giuseppina Vitetta, Funzionario architetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Interverrà Santo Salvatore Vermiglio, Presidente dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. A condurre e moderare l'incontro sarà Marilù Laface, Responsabile Beni Culturali Associazione Anassilaos.