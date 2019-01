Bovalino: domani la premiazione di "Presepi in Mostra"

Domenica 6 gennaio alle ore 16.30, presso la struttura sita in via: Garibaldi a Bovalino che ospita la "Casa di Babbo Natale", si concluderà la IV edizione della Mostra concorso di arte presepiale denominata "Presepi in Mostra" con la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Edizione della Mostra di arte presepiale che ha visto la partecipazione di appassionati nel realizzare le varie opere utilizzando materiali diversi. Inoltre anche quest anno si è vista la partecipazione della Casa Circondariale di Locri con una propria opera.

L' Associazione Italia Night & Day,si ritiene soddisfatta soprattutto per la qualità delle opere presentate e per le diversità stilistiche che rivelano sia nell' impostazione che nella raffigurazione dei contesti e dei personaggi.

La giuria tecnica avrà il compito di scegliere i primi tre classificati, compito non semplice, naturalmente la giuria popolare, con i voti dei visitatori, risulterà ancora determinante per l'esito del concorso, anche i voti provenienti dal web saranno considerati.

Il Presidente dell' Associazione Sollazzo Domenico ribadisce la validità di tali iniziativa,non solo per lo spazio espositivo offerto agli artigiani/artisti dell'arte presepiale quanto per l'esaltazione dello spirito della Natività, l'evento che - nella povertà ed essenzialità in cui si svolse - non solo ha cambiato il mondo ma è ancora oggi in grado di indicare la via ad una società che cresce molto in termini tecnologici, troppo poco in termini di ascolto e di relazioni umane.