Reggio: a confronto su "Moderne Odissee"

Grande partecipazione alla prima della rassegna di incontri con l'autore LE PAROLE CHE CURANO: la medicina incontra i libri e la cultura nel nome del benessere.

Il 22 dicembre ospite del Centro Di Medicina Solidale di Pellaro l'Ambasciatore Antonio Morabito che ha presentato il suo ultimo libro edito da Albatros, Moderne Odissee un viaggio consapevole tra gli irrisolti drammi e i profondi cambiamenti del nostro tempo.

Dopo Valigia Diplomatica, in cui emergono i sogni, le aspirazioni, gli ideali ed i momenti più significativi della sua carriera diplomatica, la penna dell'autore si sofferma oggi, con un linguaggio chiaro, semplice e accessibile a tutti sui grandi temi che appartengono all'umanità primo fra tutti il dramma invisibile di un ambiente ammalato, febbricitante, argomento che ha suscitato nei giovani ricercatori e dottorandi presenti in sala grande interesse e riflessioni critiche ma anche propositive per la risoluzione della difficile questione della tutela dell'ecosistema. Sull'argomento più volte riecheggia la matrice Cattolica, che anima le pagine del libro, "Laudato sì" di Papa Francesco, definito come paladino di un' ecologia integrale, ci esorta a guardare la terra come una "casa comune" da proteggere e preservare, ma cambiando lo stile di vita e operando in difesa integrale dell'ambiente e della vita di tutti i popoli. Bisogna cambiare rotta quindi, non fermarsi ad attribuire quindi al sistema, al potere a qualcosa che è lontano fuori da noi, la causa degli eventi, ma ripartire da ciò che è possibile fare con responsabilità attiva. Responsabilità che è spesso confusa, fuorviata da un altro grande capitolo che riguarda il mondo del Web, le potenzialità ma anche le insidie, le illusioni ed i rischi che si celano dietro ad uno schermo. Connessioni ed isolamenti relazionali, una parola che riecheggia silenziosa: IDENTITA', il bisogno comune di mantenere un filo conduttore tra chi sono stato, chi sarò domani, verso cosa mi muovo. Domande che vengono spesso messe in discussione o possono creare frattura interiore quando si è costretti a scappare dalla propria terra come nel caso dei migranti o della fuga dei cervelli migliori dall' Italia; ci allacciamo ad altri temi ampiamente trattati nel libro, e sottolineati dall'intervento di Concetta Romeo Presidente della Pro Loco di Bocale, l'esodo dei giovani dalla propria terra, i viaggi della speranza, le testimonianze di chi è costretto a studiare fuori o di chi con coraggio sceglie di restare mosso dal sogno di investire nella propria terra e mettere a frutto le proprie idee. Il pubblico ha partecipato attivamente sui tanti e stimolanti gli argomenti proposti dal libro, conclude il Dott. Lino Caserta che esorta i giovani a credere nelle proprie idee, a ribellarsi a rivendicare con forza i propri diritti per lungo tempo negati, "non guardate la punta del vostro naso ma rivolgete lo sguardo in alto.... fino alle stelle"

Argomenti vasti ed eterogenei perché il concetto di Ben-Essere non sia rilegato solo alla medicina ma percorra diversi canali che indirizzino verso la prevenzione del proprio "stato di salute": la lettura, la conoscenza, la riflessione critica, il confronto, il supporto sociale, sono solo alcuni di questi fattori che orientano consapevolmente e responsabilmente le scelte di ognuno di noi, anche in merito alla propria salute. E' in quest' ottica che l'Associazione Calabrese di Epatologia da sempre impegnata nella ricerca epidemiologica e nella prevenzione delle malattie della disuguaglianza e della povertà, in collaborazione con la libreria Amaddeo di Reggio Calabria, avvia un percorso di incontri culturali, Le parole che curano destinato agli adulti e Incontriamoci in un libro per bambini Prossimo appuntamento il 3 gennaio ore 16:00 con "Storia di una matita a scuola" di Michele d' Ignazio ed il 18 gennaio ore 18:30 per Carmine Abate con "Le rughe del sorriso".