Locri, tutto pronto per il “Gran Veglione di Capodanno Italiano”

Aumenta l'attesa per l'ormai consueto "Gran Veglione di Capodanno" evento cardine all'interno della manifestazione "Locri on Ice", che vedrà riversare nella centralissima Piazza dei Martiri di Locri migliaia di giovani proveniente da tutta la provincia di Reggio Calabria. Pronta tutta l'organizzazione, in attesa di far vivere una serata unica nel suo genere e quindi indimenticabile, con i locali aperti e la musica presente fino alle primissime luci dell'alba. Il tutto per festeggiare insieme, nel migliore dei modi e con le adeguate misure di sicurezza, la chiusura del vecchio ma soprattutto l'arrivo del nuovo anno. Variegato il programma del "Gran Veglione di Capodanno Italiano": dopo il brindisi di mezzanotte, spazio al live dei Danà, che con il loro sound pop scalderanno la piazza; prevista una originale animazione con giochi di luce grazie ai performers del Visual Circus Show; la nottata proseguirà con il dj set "italiano" proposto dai migliori dj della Locride. Questo il programma di mezzo da tra 2018 e 2019. Ma Locri on Ice non si ferma sicuramente al Capodanno. Infatti nelle giornate successive sono previsti importanti spettacoli a chiusura manifestazione.

Il 5 gennaio sarà la "Notte della Taranta" pronti a "sfidarsi" sul palco, a ritmo etnofolk, il calabrese Mimmo Cavallaro "contro" il siciliano Mario Incudine (presente nel video dell'ultimo singolo di Biagio Antonacci), in un connubio e commistione di melodie e suoni del nostro meridione.

Grande chiusura della manifestazione il 6 gennaio. Alle ore 11, per il "Locri on Ice – Baby" lo spettacolo "Befane Show" e la conclusione del progetto "Un giocattolo per tutti", con la consegna dei giocattoli raccolti in questi giorni con l'obiettivo di condividere un dono con tutti i bambini presenti.

Alle ore 19:00 lo spettacolo del noto cabarettista Tonino Pironaci e quindi il live della bellissima e bravissima Sara Grimaldi, vocalist ufficiale del cantante Zucchero, pronta ad ammaliare con la sua voce tutti i presenti.

L'Amministrazione Comunale di Locri ringrazia tutti gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa nonché tutte le associazioni, i singoli cittadini, e le Forze dell'Ordine, che hanno permesso fino ad oggi, ma sicuramente anche per la settimana restante della manifestazione, che l'evento si possa svolgere sempre nel migliore dei modi.