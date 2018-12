“Medicina al Plasma: dalle Stelle al Corpo umano”: domani incontro al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria

Giovedì 27 dicembre ore 21.00 presso il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria il Dott. Gianluca De Masi, fisico ricercatore presso Consorzio RFX di Padova e Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, illustrerà le principali caratteristiche della Medicina al Plasma in un percorso che dalle stelle porta alla cura innovativa di alcune patologie molto comuni

La Medicina al Plasma è una disciplina scientifica che si è sviluppata recentemente e che compendia al suo interno competenze che vanno dalla fisica, all'ingegneria, alla biologia e alla medicina.

Diversi gruppi di ricerca nel mondo ne stanno testando l'efficacia per applicazioni quali: disinfezione, cicatrizzazione, uccisione selettiva delle cellule tumorali e coagulazione sanguigna.

Proprio qui in Calabria, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, dal gennaio 2017, è ospitato un progetto triennale che mira a sviluppare un nuovo strumento biomedico in grado di accelerare la coagulazione del sangue tramite esposizione a plasmi freddi anche in pazienti in terapia anticoagulante, agendo localmente e minimizzando gli effetti collaterali.

Il progetto di cui il Dott De Masi è responsabile scientifico vede la stretta collaborazione con il Consorzio RFX di Padova (ente di ricerca di fama internazionale per gli studi sulla fusione nucleare e le applicazioni industriali dei plasmi) e del laboratorio giapponese AIST (già attivo da anni nel campo della medicina al plasma).

Dopo conferenza seguirà lo spettacolo "Il cielo di Natale" sotto la cupola del Planetario a cura dello staff. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare; l'ingresso è libero e gratuito.