"Cronache cittadine di Bova Marina": il 29 dicembre la presentazione del libro dell'ex sindaco Zavettieri

"Cronache cittadine di Bova Marina": questo il titolo del volume firmato da Domenico Zavettieri, ex sindaco e più volte amministratore del comune del basso jonio reggino, che verrà presentato, per la prima volta, il prossimo 29 dicembre, alle ore 16 e 30 presso il Salone Irssec, in piazza Municipio a Bova Marina. L'iniziativa è promossa dalle associazioni: Circolo culturale "Pietro Timpano", Circolo culturale greco "Delia" e "La Voce del Sud" e verrà moderato da Leone Campanella, presidente del consiglio comunale di Staiti e direttore editoriale del periodico cartaceo dell'Area Grecanica. L'incontro si aprirà con i saluti di: Franco Borrello, presidente del Circolo "Pietro Timpano", Salvatore Dieni, presidente del Circolo "Delia" e di Saverio Zuccalà, direttore responsabile de "La Voce del Sud". Seguiranno gli interventi di Giuseppe Cilione, giornalista de "Il Quotidiano del Sud", Domenico Candela, già amministratore locale e maestro iconografo, Rosa Marrapodi, scrittrice e critico letterario con le conclusioni che saranno affidate all'autore. "Cronache cittadine di Bova Marina" è una raccolta di scritti che ha come filo conduttore le turbolente vicende politico-amministrative del comune del basso jonio reggino nel decennio che va dal 2004 al 2014.

