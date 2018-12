Reggio, proseguono i tirocini del progetto “New Theatre Training” dell’associazione “Calabria dietro le quinte”

Proseguono i tirocini formativi attivati dall'associazione "Calabria dietro le quinte" nell'ambito del corso "per organizzatore di eventi" del progetto "N.T.T. – New Theatre Training" patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la cooperativa Cisme e sostenuto dal bando "Funder35 - l'impresa culturale che cresce" promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri. I tirocini, realizzati nel mese di novembre e dicembre, hanno coinvolto 19 giovani professionisti e freelance all'interno di importati realtà aziendali calabresi del settore culturale e della formazione. Nello specifico, sono state previste attività di tirocinio all'interno della cooperativa Cisme in occasione della XIII edizione del "Salone dell'Orientamento", nel quale i tirocinanti, hanno potuto partecipato attivamente alle diverse fasi di allestimento e programmazione del Salone, sia sotto l'aspetto organizzativo che della comunicazione e del marketing. Affascinante e coinvolgente – si legge in una nota dell'associazione –il tirocinio, realizzato in occasione del grande evento "La Divina Commedia" al PalaCalafiore di Reggio Calabria e realizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna, docente del corso. Un'opportunità unica che ha permesso agli otto tirocinanti di vivere in prima persona l'allestimento di un grande spettacolo che ha coinvolto oltre 10 mila spettatori da tutta la Calabria per la rassegna "Fatti di Musica 2018".

Un percorso dietro le quinte, per conoscere e scoprire la grande macchina organizzativa che si cela dietro uno spettacolo di altissimo livello sia per le scenografie che per la promozione, logistica fino alla messa in scena dello stesso con un cast d'eccezione. I percorsi formativi attivati da "Calabria dietro le quinte" rappresentano sul territorio la prima esperienza di formazione dei nuovi professionisti del settore culturale, offrendo nuovi e validi strumenti e permettendo agli stessi la possibilità di confrontarsi e relazionarsi con importanti realtà pubbliche e private dell'ambito culturale e artistico nazionale. Fino al mese di febbraio 2019, i tirocinanti potranno acquisire nuove competenze svolgendo attività formative presso gli uffici e i siti culturali del Comune di Reggio Calabria e in occasione del Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi". Per chi volesse partecipare ai prossimi corsi di "New Theatre Training" nell'ambito della regia teatrale e cinematografica e del teatro comico, previsti per il 2019, può consultare la pagina facebook "associazione calabria dietro le quinte"o il sito www.festivalfaccedabronzi.it.