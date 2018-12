Reggio: il Cis promuove la conversazione “Los Fueros, simbolo delle libertà del popolo basco”

Mercoledì 5 dicembre, alle ore 18:00, nel Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nell'ambito del ciclo di incontri sulla "Letteratura Mondiale di lingua spagnola", promuove una conversazione sul tema "Los Fueros, simbolo delle libertà del popolo basco". A parlarne, con il supporto di video proiezione, sarà la dott.ssa Marie Antoinette Goicolea, mediatrice linguistico-culturale, nata nel Sud della Francia, in Occitanie, basca per mentalità e carattere. La popolazione Basca è un gruppo etnico a sé stante che abita a cavallo tra Spagna e Francia. Questa popolazione gode di una propria cultura che le permette di differenziarsi da tutte le altre popolazioni che abitano il nostro pianeta. I baschi dispongono quindi di un universo culturale molto complesso ma fortemente peculiare che è sopravvissuto ed è stato tramandato nel tempo, contribuendo a rafforzare un sentimento di appartenenza collettivo e a forgiare una precisa identità di gruppo. Al termine "Fuero" venivano attribuiti vari significati tra cui, soprattutto nella Spagna medievale, quello delle immunità locali, concesse dai sovrani a città, feudi ed enti ecclesiastici, i quali, valendosi di queste immunità, davano forza di legge, con il consenso del sovrano, alle loro consuetudini. Nel corso della storia il ricordo dei fueros non si spense e si ebbero importanti movimenti di ribellione per la restaurazione di questi privilegi.

Dettagli Creato Lunedì, 03 Dicembre 2018 09:46