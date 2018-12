Premio Letterario Mario La Cava: le cinque opere finaliste

Annunciate oggi, domenica 2 dicembre, in conferenza stampa, nella sala consiliare del Comune di Bovalino, le cinque opere finaliste al Premio letterario Mario La Cava 2018, promosso dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario La Cava, con il patrocinio della Regione Calabria e dell'Ordine degli Avvocati di Locri. Tema conduttore di questa seconda edizione: narrazioni dai margini dei luoghi e dell'esistenza.

Questi gli autori e i titoli:

Maria Pia Ammirati, Due mogli - 2 agosto 1980 (Mondadori)

Mauro Covacich, La città interiore (La nave di Teseo)

Filippo De Matteis, Cuore di seppia (Elliot)

Carmen Pellegrino, Se mi tornassi questa sera accanto (Giunti)

Sonia Serazzi, Il cielo comincia dal basso (Rubbettino)

La cinquina è stata selezionata dalla Commissione tecnica, composta da Cristina Briguglio, Anna Costa, Santino Salerno, Pasquale Blefari, Domenico Calabria, congiuntamente alla Giuria, composta da Giuseppe Lupo, Silvio Perrella, Caterina Verbaro. La parola torna ora ai tre giurati che decreteranno l'opera vincitrice.

Il Premio speciale va a Raffaele La Capria. Ospite della serata Goffredo Fofi.

«Quella di quest'anno sarà un'edizione ancora più importante e più prestigiosa, non solo per gli illustri giurati e per le opere in finale, ma lo sarà per una serie di motivazioni. Confermarsi dopo una prima edizione di successo è sempre difficile, ma noi abbiamo moltiplicato l'impegno e gli sforzi. Oltre alla Regione Calabria, siamo lieti di avere il sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Locri, quasi a voler ricordare gli studi giuridici del grande scrittore bovalinese. Il rilancio di Bovalino passa essenzialmente attraverso la cultura e, se passa attraverso la cultura, passa inevitabilmente dalla figura di Mario La Cava che deve essere valorizzato come merita. E in questo senso va il Premio a lui intitolato. Le 24 opere giunte al concorso indicano fiducia in un Premio giovane ma già prestigioso e questo ci inorgoglisce, ma deve inorgoglire tutti i bovalinesi, perché La Cava è un patrimonio di tutti. Quindi grazie alla Regione Calabria per il sostegno e al Caffè letterario per l'opera encomiabile svolta» ha dichiarato il sindaco Vincenzo Maesano.

«La figura di Mario La Cava ha rilevanza nazionale, la Regione, in primis il presidente Oliverio ha quindi ritenuto doveroso portare avanti questo Premio a lui intitolato, in piena sinergia con l'amministrazione comunale di Bovalino e con il Caffè letterario, augurandoci che si possano raggiungere traguardi qualitativamente sempre più alti in una manifestazione che è già di altissimo livello» ha sottolineato in qualità di rappresentante della Regione Calabria, Barbara Panetta, della Segreteria del consigliere regionale Sebi Romeo.

«In quanto parte della commissione tecnica, voglio ringraziare gli altri componenti e la giuria. Il loro lavoro, appassionato e difficile, è fondamentale per dare forma e bellezza al Premio. Grazie davvero per la loro professionalità e la dedizione» ha evidenziato l'assessore alla cultura Pasquale Blefari.

«Ci teniamo molto a ringraziare tutti i partecipanti al Premio. In particolare ci fa piacere sottolineare che si tratta di opere di alta qualità letteraria, che tracciano da nord a sud un ricco percorso di storie e idee.

La cerimonia di premiazione, condotta dal Caporedattore del Tg2 Enzo Romeo e dalla giornalista Maria Teresa D'Agostino, si svolgerà il 22 dicembre 2018, alle ore 17.00, nell'Aula Magna dell'Istituto "F. La Cava", a Bovalino.

Info sul sito del Comune di Bovalino e sulla pagina web del Premio https://premiolacava.wordpress.com/.