Reggio: il 3 dicembre al Vallauri-Panella "La festa della luce"

Lunedì 3 dicembre alle ore 10.15, si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto Vallauri-Panella di Reggio Calabria l'iniziativa commemorativa della Festa delle luci, rituale antichissimo dell'accensione delle luci del Candelabro a nove t, festeggiato in Calabria dalle comunità ebraiche fino a che l'Inquisizione non le costrinse ad andar via. Per l'occasione sarà presente il Dott. Roque Pugliese consigliere per la comunità ebraica di Napoli e referente della Regione Calabria, il Rabbino Umberto Piperno, il Dott. Tonino Nocera e altre personalità del mondo culturale calabrese. Alla manifestazione parteciperanno le classi in indirizzo e gli studenti (Barillà Natale, Marino Giovanni, Lorenzini Paolo, Caserta Danilo, Macrina Domenico, Tripodi Lorenzo, Moscato Rosaria, Chilà Melissa, Pavone Consolato, Morabito Daniele, Quattrone Daniela, Latella Saveria) , che negli scorsi anni hanno partecipato al Viaggio della Memoria con destinazione i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Dettagli Creato Domenica, 02 Dicembre 2018 12:56