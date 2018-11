Reggio, nasce l’Abarc Gallery: uno spazio dedicato all’arte contemporanea

L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano, promuove una serie di iniziative legate all'arte contemporanea con l'apertura di un nuovo spazio all'interno dell'edificio dell'istituzione.

L'Abarc Gallery, in attesa di venire istituita come Galleria aperta a mostre di carattere internazionale e nazionale, ospiterà periodicamente eventi rivolti agli studenti, rispondendo all'esigenza primaria di coinvolgere quanto più possibile i giovani artisti nei circuiti professionali dell'arte. Le attività espositive della Galleria dell'Accademia vedranno un importante filone di ricerca artistica con il progetto denominato Free Contemporary Art. Ideato dal Prof. Francesco Scialò e da diversi docenti afferenti ai vari ambiti disciplinari, si tratta di un progetto trasversale di promozione di giovani artisti, allievi ed ex allievi dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e di altre accademie italiane e straniere, nato con l'intento di ospitare presso l'Abarc Gallery un ciclo di mostre ed eventi a carattere sperimentale e innovativo senza limiti di linguaggi, tendenze ed espressioni artistiche. Un osservatorio/incubatore della visual art la cui mission è quella di introdurre i giovani studenti nella dimensione produttiva e professionale partendo da uno spazio espositivo interno all'accademia, a confronto diretto con la professionalità di docenti, critici e artisti nei vari ambiti della ricerca artistica del contemporaneo.

L'evento inaugurale, che avrà una durata bimestrale, vedrà esporre alcuni tra ex allievi e studenti attualmente iscritti all'Accademia di Reggio, Jenifher Barbuto, Nausica Barletta, Jessica Costantino, Erika Godino, Marco Labate, Giuseppe Lococo, Giulio Manglaviti, Ambra Miglioranzi, Mariagrazia Piperno, Nadia Riotto, segnalati dai professori Lucia Nazzaro, Nello Cuzzola, Filippo Malice, Alfredo Maiorino, Vito Maiullari.