Siderno (RC), gli eventi di dicembre allo spazio culturale “Mag. Ladra di libri”

Sarà un dicembre ricchissimo di eventi nello spazio culturale "MAG. La ladra di libri", che giovedì

13 festeggia il primo anno di attività.

Il calendario è in via d'implementazione, ma possiamo già anticipare quelli che sono gli

appuntamenti già fissati:

Sabato 1 e domenica 2: Secondo corso formativo di pittura a cura di Stefano Bernardelli, sul tema

"Natura vivente";

Mercoledì 5: Legambiente – circolo della Locride presenta la propria agenda del 2019 ispirata al

tema del recupero delle tartarughe marine

Giovedì 6: serata conclusiva del corso di avviamento alla pratica teatrale a cura di Maria Pia

Battaglia;

Sabato 8: Reading-concerto di Ettore Castagna, autore di "Tredici goal dalla bandierina" (2018,

Rubbettino)

Sabato 15: Silvia Turello presenta il suo romanzo d'esordio "La strada verso il traguardo" (2018,

Città del Sole edizioni)

Mercoledì 19: I bambini incontrano Babbo Natale e gli consegnano le lettere dopo aver letto

insieme il "Canto di Natale" di Charles Dickens;

Venerdì 21: Maria Adele Longo e i suoi giovanissimi allievi mettono in mostra i lavori svolti nel

corso del laboratorio artistico-creativo realizzato in autunno;

Domenica 23: Enzo Romeo presenta il suo ultimo saggio "Lui, Dio e lei" (2018, Rubbettino)

Giovedì 27 e Venerdì 28: Workshop di educazione vocale e dizione a cura del Maestro Domenica

Rita Buda

Sabato 29: Francesco Idotta presenta il suo romanzo "Cercami quando finirà l'inverno" (2018, Città

del Sole edizioni)

Domenica 30: Gianluca Albanese intervista i Koralira in set acustico.

Fin qui gli appuntamenti già fissati. Altri ne saranno organizzati e sarete tempestivamente informati

di tutto. Sarà un grande Natale da MAG.

Dettagli Creato Martedì, 27 Novembre 2018 20:59