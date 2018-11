Reggio: il Cis promuove la conferenza “I normanni e la nascita delle abbazie calabresi”

Mercoledì 21 novembre 2018, alle ore 18:00, nel Salone della Chiesa di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori promuove la presentazione del saggio "I normanni e la nascita delle abbazie calabresi" di Fabio Arichetta. Interverranno all'incontro: don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di S. Giorgio al Corso,Fabio Arichetta, socio della società napoletana di storia patria, saggista e pubblicista, padre Pasquale Triulcio, direttore dell'Istituto di Scienze Religiose "Mons. V. Zoccali di Reggio Calabria", don Giuseppe Praticò, cancelliere della Curia Metropolitana dell'Arcidiocesi di Reggio – Bova. La conferenza è dedicata in onore a Mons. Nicola Ferrante, direttore dell'Archivio storico diocesano, deputato di storia patria per la Calabria, docente, storico della Chiesa reggina e parroco di Santa Maria di Loreto in Sbarre. Il saggio di Arichetta è una mirabile sintesi per guardare con prospettiva diversa alla nascita ed al ruolo della Abbazie in Calabria, mettendo in risalto il metodo e la ricerca storica di Monsignor Ferrante che ha lasciato una traccia profonda non solo tra i fedeli, ma anche tra i ricercatori ed i cultori di storia, uno studioso che ha cercato sempre di mediare il ruolo della storia patria e cittadina tra fruizione pubblica ed accademica, riconoscendo alla storia un ruolo pedagogico importante.

