Reggio: oggi pomeriggio il convegno "Solidarietà sociale"

Oggi sabato17 novembre alle ore 17.00, nel salone del Palazzo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà il Convegno dal titolo "Solidarietà Sociale".

L'evento, organizzato dal Comitato Provinciale dei Pastori delle Chiese Cristiane della Città Metropolitana di Reggio Calabria, vedrà la presenza di numerose Associazioni di volontariato ed Organismi del terzo settore operanti sull'intero territorio nazionale, e vuole essere un momento di incontro e convergenza delle energie che, nascendo dai principi Cristiani di altruismo e solidarietà, giungono all'esperienza del volontariato e della cittadinanza attiva. Ospite dell'evento sarà il dott. Miguel Diez fondatore di REMAR – ONG presente in oltre 50 Paesi del Mondo.

L'incontro, che ha ricevuto il Patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si preannuncia denso di contenuti e spunti che vogliono dare rilievo al valore etico del Volontariato quale strumento di cittadinanza, di intercultura, di impegno sociale, di inclusione e di apprendimento non formale.



L'intera Società è chiamata a valorizzare in ogni ambito il lavoro silenzioso del mondo del volontariato quale strumento di relazioni di pace e giustizia sociale, di solidarietà internazionale e diritti umani.

Solo con l'interazione tra tutte le forze sociali in campo è possibile elaborare nuovi modelli di sviluppo realmente sostenibile, capaci di innescare quei meccanismi virtuosi in grado di invertire il processo di impoverimento sia valoriale che materiale in atto.