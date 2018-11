“La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”: il 12 novembre incontro a Reggio Calabria

Il 16 novembre 2018 si svolgerà in tutta Italia, organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dagli Ordini Regionali dei Geologi con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, la II^ Edizione della giornata dedicata all'informazione ed alla prevenzione, rivolta agli studenti, denominata "La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo".

Esperti del settore si confronteranno con gli alunni degli istituti superiori della Regione Calabria con l'obiettivo di diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente; far prendere coscienza dei rischi naturali e divulgare informazioni sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente ma soprattutto, far conoscere il Sistema di protezione civile all'interno del quale convergono anche i cittadini.

Ulteriori dettagli saranno forniti alla stampa dal presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria Alfonso Aliperta durante l'incontro di giorno 12 novembre alle ore 10 presso il Liceo Classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria.