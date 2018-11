Reggio, dal 20 al 30 novembre la manifestazione “Scatti Mediterranei-49esimo incontro d’Arte Fotografica 2019”

Il Cine Foto Club Vanni Andreoni, giusta intesa con l'Ufficio del Consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio, promuove l'annuale manifestazione "Scatti Mediterranei – 49° Incontro d'Arte Fotografica 2019", che si svolgerà dal 20 al 30 novembre 2018 nel Palazzo della Cultura "Pasquino Crupi" (via Emilio Cuzzocrea, 48 Reggio Calabria, orari 09:30 – 13:00; 15:30 – 18:00, lunedì chiuso).

Filo conduttore che anima la manifestazione, è la divulgazione dell'arte fotografica e, con essa, la produzione fotografica di autori calabresi, siciliani e di altre regioni italiane, prevalentemente proveniente dalle attività promosse dai circoli aderenti alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Con tali presupposti, sono stati invitati ad esporre: Daniela Sidari, in rappresentanza del circolo ospite "Gruppo Fotografico Le Gru" di Valverde (CT); Fabio Itri, fotogiornalista, vincitore della tappa 2018 dell' "11° Portfolio Jonico di Corigliano Calabro". Inoltre, gli autori vincitori dell' "8^ Mostra dell'Anno FIAF Calabria 2018", attività annuale dei circoli fotografici calabresi aderenti alla FIAF: Felice Troilo, 1° premio, del Gruppo Fotoamatori Crotone; Vincenzo Curia, 2° premio ex aequo, dell'Ass. Culturale Corigliano per la Fotografia; Giacomo Falcone, 2° premio ex aequo, del Cine Foto Club Vanni Andreoni; Domenico Timpano, 2° premio ex aequo, dei Fotoamatori Gioiesi Michelangelo Marino.

Momenti di particolare attenzione, sono concentrati nei giorni di: sabato 24 novembre dalle ore 16:00, con l'inaugurazione alla quale seguiranno due approfondimenti fotografici. Il primo, "Paesaggi di sole: Solarigrafia" insito nella presentazione della mostra della stessa autrice Daniela Sidari; il secondo, "Art. 9 della Costituzione: la Repubblica tutela il paesaggio" di Giuseppe Pappalardo, critico fotografico e docente FIAF. Domenica 25 novembre dalle ore 9:00, con: il concorso fotografico nazionale "1° Trofeo V.A. – 15° Portfolio Vanni Andreoni" e le riprese di figura ambientata con una modella, diretta da Antonio Sollazzo. Nel pomeriggio, dalle ore 15:30: Incontro con gli autori delle mostre; riunione giuria del concorso. Seguiranno le premiazioni sia del 15° Portfolio V. A. sia dell' 8^ Mostra dell'Anno FIAF Calabria 2018 con l'intervento di Giuseppe Torcasio che ne cura l'esecuzione.