Reggio: il 30esimo Premio Anassilaos

Si terrà sabato 10 novembre presso l'Auditorium "Nicola Calipari" del Consiglio Regionale la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos 2018, giunto alla sua 30° edizione, che quest'anno ha assunto anche una sua dimensione internazionale per i riconoscimenti conferiti a personalità provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Libano, dal Brasile, dalla Malesia. L'evento trentennale è anche illustrato dalla realizzazione da parte di Poste Italiane di un folder filatelico dedicato a Reggio Calabria "Città d'Europa e del Mediterraneo" che, nel ricordare il Premio, ne celebra soprattutto la fede, l'arte, i monumenti. Come si diceva importanti le personalità insignite del riconoscimento. Nella Sezione "POLIS" PER LA LEGALITÀ che si propone di esaltare il senso e lo spirito della "comunità" caratterizzata da una coscienza della legalità intesa non soltanto come mero rispetto di una norma ma come senso di appartenenza ad una collettività regolata, prima ancora che da buone leggi, da buoni costumi due magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, il Dott. Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica di Firenze e il Dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro. A quaranta anni di distanza dall'agguato mafioso (25 settembre 1988) che mise fine alla vita del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, il Premio Anassilaos renderà omaggio alla figura del magistrato. Fin dai suoi primi anni infatti il Sodalizio reggino ha rivolto grande attenzione a quello che ha definito "Il dovere della memoria" verso gli uomini e le donne di questo grande Paese che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, a difesa della legalità e della libertà dei cittadini. Premio "CIVITAS EUROPAE" alla Prof.ssa Isabella Camera D'Afflitto, Ordinario di Letteratura Araba Moderna e Contemporanea presso l'Università la Sapienza di Roma; al Prof. Emilio Suárez De La Torre, Catedrático de Filología Griega, Departament d'Humanitats Universitat 'Pompeu Fabra', Barcelona; al Maestro Prof. Jean Ferrandis, Flûtiste et Chef d'Orchestre. Professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Paris et à la California State University à Fullerton en Californie; al Prof. Mauro Ronco, insigne penalista, già Ordinario di Diritto Penale presso l'Università e di Padova e docente della medesima disciplina presso l' Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck; al Prof. Antonino Spadaro,Costituzionalista, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. PREMIO Μεγάλη Ἑλλάς alProf. Pietro Dalena, Ordinario di Storia Medievale presso l'Università della Calabria; al Prof. Gianluca Maria Farìnola, Ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari. Presidente della Divisione di Chimica Organica dell'EuCheMS, la Società dei Chimici Organici Europei; al Prof. Giuseppe Giordano, Ordinario di Storia della filosofia presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina. PREMIO Πυθαγόρας ο Σάμιος al Prof. Luiz Roberto Evangelista, Professore ordinario di fisica teorica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Maringà Department of Physics Universidade Estadual de Maringá e al Prof. Massimo Squillante, Ordinario diMetodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l'Università degli Studi del Sannio di cui è Vicerettore; PREMIO "AREA DELLO STRETTO" alla Prof.ssa Diletta Minutoli, Associato di Papirologia Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. PREMIO ALLA CARRIERA al Prof. Enrico Costa, Emerito Università Mediterranea di Reggio Calabria. Già Ordinario di Urbanistica presso la medesima Università. Premio per la CULTURA alPersonale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Premio "Μνήμη" per la conservazione del Patrimonio Artistico al Dott. Giuseppe Mantella, insigne restauratore impegnato a preservare per le future generazioni un patrimonio artistico di incomparabile bellezza. Per la MUSICA riconoscimento alla violinista di nazionalità svizzera Maristella Patuzzi. Per laSAGGISTICA riconoscimento al giornalista e saggista Arcangelo Badolati per il saggio "Santisti & 'ndrine. Narcos, massoni deviati e killer a contratto" (Pellegrini) e alla Prof.ssa Elena Santagati per il saggio "Timoleonte - ἱερὸς ἀνήρ tra storia e propaganda". Saranno ritirati in altra data i riconoscimenti conferiti a Mons. Pierbattista Pizzaballa, già Custode di Terra Santa e Guardiano del Monte Sion e dal giugno 2016 Amministratore Apostolico di Gerusalemme dei Latini (Premio per la Pace San Giovanni Paolo II); quello per la "La Littérature au service de la Paix, de la Coopération et de la Solidarité entre les peuple" attribuito allascrittrice libanese Rasha Al Ameer, la cui opera è un eccellente esempio di come la letteratura aiuti a riflettere sull'importanza dell'amore e della poesia per lottare contro il fanatismo e rendere l'umanità "più umana"; quello conferito al Prof. Zeffiro Ciuffoletti,storico,giàOrdinario di Storia Contemporanea presso l'Università di Firenze; al Soprano Liliana Marzano; alProf. Gafurjan Ibragimov docente al Department of Mathematics, Faculty of Science, University Putra in Malesia.Nell'ambito della Sezione "Città di Reggio Calabria" insigniti numerosi studiosi di economia, storia, filosofia, medicina dal medico Dott. Francesco Stilo, allaDott.ssa Maria Cristina Alati, dal Dott. Vincenzo Musolino, al Prof. Enrico Tromba fino alla Dott.ssa Laura Maria Venniro. Premio Giovani, conferito dalla Sezione Giovanile di Anassilaos presieduta dall'Avv. Tito Tropea, a giovanissimi impegnati nella ricerca come nella poesia, nella musica, nella regia: alle dottorande Alessia Sconti, Isabella Trombetta, Nerea Lòpez Carrasco; ai giovani neolaureati Andrea Campione e Claudio Panaia; al poeta e studioso Massimiliano Barberio (Premio Giovani Poesia "Luca Caccamo"); all' Orchestra Giovanile Falcone e Borsellino; al cantante pop-rock Andrea Milasi, alla giovanissimaEmanuela Muzzupappa, che ha intrapreso con lusinghieri risultati la via della regia cinematografica. Tra i giovani infine un riconoscimento alla memoria della Dr.ssa Valeria Morabito scomparsa tragicamente qualche anno fa.

